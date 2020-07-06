فيتو مغربي ضد نقل العصبة للإمارات

أكدت مصادر مطلعة أن جامعة كرة القدم عارضت بقوة نقل نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية إلى أبوظبي، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، الأسبوع الماضي، والذي اختار الكامرون لإتمام المسابقة، بمباراتي النصف بين الوداد والأهلي من جهة، والرجاء والزمالك من جهة ثانية.

وذكرت المصادر نفسها أن مصر ضغطت من أجل اختيار الإمارات، بحكم الجالية المصرية الكبيرة الموجودة هناك، غير أن «كاف» اختارت الكامرون بسبب صعوبة تنقل الأندية إلى أبوظبي خلال الفترة الحالية، ناهيك عن إصرار بعض أعضاء المكتب التنفيذي على ألا تغادر مسابقة قارية مهمة كهاته القارة.

ورغم الإغراءات المالية التي وضعت بغية تغيير «كاف» لرأيها، لكن المكتب التنفيذي أصر بالإجماع على إبقاء المسابقة بإفريقيا، فيما مازالت بعض المحاولات جارية لتغيير وجهة المسابقة.

وتنتظر الكنفدرالية موافقة السلطات الكامرونية على إجراء نصف نهاية العصبة، بعدما أبدت موافقتها في وقت سابق على احتضان النهائي بملعب دوالا، المرشح أيضا لاستضافة افتتاح ونهاية كأس إفريقيا المقبلة.

من جهتها، مازالت الصحافة المصرية تحلم بإقامة نصف نهاية العصبة بالإمارات، إذ ذكرت بعض الصحف أن الكامرون لم يبد موافقته بعد، وهو ما يجعل من أبوظبي مرشحة لاستضافة المباراتين.

ونقلت الصحف الإماراتية بلاغا من الاتحاد المحلي، أكد فيه أنه لا يفكر في استضافة أي مسابقة إفريقية في الفترة الحالية، مبرزا أنه ألغى بطولة الدوري المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا يمكنه بالمقابل استضافة مباريات دولية على أرضه.

العقيد درغام