حجز 90 ألف أورو بميناء طنجة

أحبطت عناصر الجمارك المكلفة بتفتيش ومراقبة شاحنات النقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع عناصر الأمن الوطني، فجر أول أمس (السبت)، محاولة تهريب مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة، وضبطته مدسوسا بأحكام وسط قمرة شاحنة قادمة من الديار الاسبانية،

وأفاد مصدر جمركي لـ “الصباح”، أن المبلغ المالي المعد للتهريب، جرى اكتشافه بعد أن شكت الفرق الجمركية والأمنية في ارتباك سائق الشاحنة، الذي كان بصدد إنهاء إجراءات العبور في تجاه الأراضي المغربية، ليتم إخضاعها للمراقبة عبر جهاز السكانير، الذي أبانت صوره عن وجود أجسام غريبة داخل قمرة القيادة للشاحنة، ما دفع عناصر المراقبة إلى إخضاعها لتفتيش أسفر عن العثور على 90 ألفا و600 أورو، من فئة 50 و100 أورو، كان المعني يحاول إدخالها إلى التراب المغربي دون إخضاعها للإجراءات والمساطر المعمول بها عند النقط الحدودية.

المختار الرمشي (طنجة)