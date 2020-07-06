مثليون يستنفرون السلطات بابن سليمان

أحبطت السلطات العمومية، بابن سليمان، عملية تنظيم احتفال خاص للمثليين بيومهم الأممي.

وشهدت منطقة الشلال، وحديقة الحسن الثاني التي تعد من أكبر حدائق جهة البيضاء سطات، استنفارا أمنيا كبيرا ممثلا في رجال الأمن الوطني بمختلف تلويناتهم، وعناصر القوات المساعدة، ورجال السلطة (باشا، وقياد، ورجال السلطة..)، استعدادا لأي طارئ من دخلاء المدينة.

واكتشف الأمر، عقب الدعوات التي أطلقها المثليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التجمع بمنطقة الشلال بابن سليمان، قصد الاحتفال، بمناسبة اليوم العالمي لـ”المثليين”، غير أن تدخل المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في تطويق المكان المذكور، مكن من منع هذا الاحتفال الذي جرى التنسيق له مسبقا بين مثليي مدن البيضاء والرباط والصخيرات وتمارة وبوزنيقة والمحمدية وابن سليمان.

كمال الشمسي (ابن سليمان)