عصابة تهاجم زوجين بمكناس

استفاق سكان حي برج مولاي عمر بمكناس صبيحة الثلاثاء الماضي، على وقع اعتداء شنيع تعرض له ثلاثيني رفقة زوجته الأجنبية الحامل، من قبل ثلاثة جانحين مدججين بالسلاح الأبيض.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن الضحيتين حلا بالمغرب قادمين إليه من كوريا الجنوبية قبل فترة الحجر الصحي الأولى، كانا في طريقهما إلى منزل أقاربهما بحي برج مولاي عمر،قبل أن يعترض سبيلهما ثلاثة جانحين، بحوزتهم سكاكين وسلسلة حديدية وقنينة زجاجية، حيث انهالوا بالضرب المبرح على الزوج، الذي حاول مقاومتهم، خاصة بعد محاصرتهم لزوجته الحامل في شهرها السادس، التي سقطت على الأرض مغمى عليها، ثم قاموا بعد ذلك بسرقة محفظتها اليدوية، بداخلها مبلغ مالي مهم ووثائقها الشخصية. وتم نقل الضحية (الزوج)على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابته بجروح غائرة في الرأس والكتف بالسلاح الأبيض، فيما بقيت زوجته ذات الجنسية الهنغارية، تحت تأثير الصدمة وهول الاعتداء، الذي استنفر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية.

ومازال البحث جاريا عن المشتبه فيهم، الذين تم تحديد هويتهم، من قبل العناصر الأمنية والشرطة العلمية، التي باشرت حملة واسعة بالمنطقة، أفضت إلى اعتقال أحدهم.

حميد بن التهامي (مكناس)