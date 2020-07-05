“أرابز غوت تالنت” على “إم بي سي5”

تقترح قناة “إم بي سي 5” على متابعيها، اليوم (السبت)، مشاهدة حلقة من برنامج اكتشاف المواهب “أرابز غوت تالنت”، ابتداء من الساعة 11 ليلا.

وقالت القناة إن حلقة اليوم تبدأ مع فريق “فل آرت”، الذي سيقدم عروضا رومانسية راقصة تبهر الجميع، ثم عرض يقدمه فريق “فريستايل إير”، والذي يشعل الأجواء بحركات رياضية مبهرة، إلى جانب العديد من فقرات الرقص وألعاب الخفة. ووقفت على مسرح برنامج “أرابز غوت تالنت”، مجموعة من المواهب المغربية، والتي استطاعت أن تفرض نفسها بقوة وكانت قريبة من نيل لقب البرنامج، من بينها فريق “موزار طيف الخيال”، الذي تمكن من لفت انتباه اللجنة والجمهور، واستطاع تحقيق أعلى نسبة تصويت، وخطف “الباز الذهبي” من العميد علي جابر.

كما استطاعت المغربية إيمان مصطفى الشميطي، التي غنت في أولى حلقات تجارب الأداء “كده يا قلبي” لشيرين عبد الوهاب، لفت انتباه نجوى كرم بموهبتها، وهو ما دفعها إلى الضغط على “الباز الذهبي”.

ومن بين المغاربة الذين كان حضورهم مميزا، عبير العابد التي قدمت اللون التراثي المغربي، وهو الأمر الذي مكنها من تجاوز مرحلة تجارب الأداء لتصل إلى العروض المباشرة.

إ.ر