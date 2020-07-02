إزالة سن من أنف طفلة

نجح أطباء صينيون في إزالة سن من أنف طفلة سقطت على وجهها قبل 4 سنوات. وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الأطباء اكتشفوا السن بعد شكوى الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، من ألم في أنفها وصعوبة في التنفس. وقالت عائلة الطفلة إنها تعثرت وسقطت عندما كانت في الثانية، وفقدت أحد أسنانها، لكنهم لم يعثروا عليه أبدا واعتقدوا أنه سقط في مكان ما. وفوجئ الأطباء في مقاطعة شيان بوجود سن بطول سنتيمترين مستقرا داخل التجويف الأنفي للطفلة، وقال الطبيب تشين شياو، الجراح في المستشفى “كان هناك جسم صلب في تجويفها الأنفي”. وأضاف الطبيب أن تأثير السقوط دفع السن إلى تجويف الأنف، مع ظهور جذره فقط في فتحة الأنف.

أكبر معمرة تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الصينية الميهان سيتي، أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها الـ134، بين أفراد عائلتها الذين التفوا حولها وقدموا لها باقات الورود. وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن سيتي، التي ولدت عام 1886، إبان حكم الإمبراطور جوانجشو، تعيش في مقاطعة شولي بإقليم شينجيانغ الأويغوري، الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال غرب البلاد. وعاصرت سيتي ثلاثة قرون وشهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما أنها تصدرت قائمة الصين لكبار السن لعام 2013، وكانت تبلغ من العمر وقتها 127 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي تستمتع بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية، وتتمتع بصحة جيدة، ولا تزال تسمع وترى، لكنها لم تعد قادرة على المشي.

قطة تنقذ حياة رجل

تحولت قطة أليفة إلى بطلة في اليابان، بعد مساهمتها الكبيرة في إنقاذ حياة رجل سقط على الأرض. وذكرت هيأة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كي)، أن خمسة من عمال الإنقاذ بمدينة تويوما احتفوا بالقطة الشجاعة بشهادة شكر. وكان رجل مسن قد لاحظ القطة، وهي تنظر بثبات في اتجاه معين نحو قناة ري، ما أثار فضوله وقاده إلى اكتشاف رجل ملقى على الأرض بلا حركة. وذكر التقرير أن أربعة سكان آخرين ساعدوا بعد ذلك في إنقاذ الرجل، الذي تعرض لخدوش، بعد سقوطه على الأرض.