امتحان الباكالوريا … “الأحرار” أقرب إلى منازلهم

تفقد نورالدين أوعبو، عامل اقليم برشيد عددا من مراكز امتحانات نيل شهادة البكالوريا، وتابع سير عملية الاستعداد لمرور امتحانات نيل شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي في ظروف حسنة.

وجاءت مبادرة عامل اقليم برشيد في اطار سياسة قيامه بزيارات ميدانية منذ تعيينه على رأس الادارة الترابية بالإقليم، سيما ان امتحانات نيل شهادة الباكالوريا تمر هده السنة في ظروف استثنائية، ما دفع بنور الدين أوعبو، عامل الاقليم الى اعطاء اهتمام كبير لإجراء الامتحانات في ظروف على الأقل عادية، فضلا عن تتبعه المباشر للاستعدادات، بعدما زار مركزا للامتحان بالقاعة المغطاة مولاي رشيد بعاصمة الإقليم.

وتمر أجواء الاستعدادات لإجراء الامتحان السنوي لنيل شهادة الباكلوريا بإقليم برشيد في ظروف استثنائية نتيجة جائحة كورونا، وما صاحبها من اتخاد اجراءات واحتياطات احترازية، اذ قرر مسؤولو وزارة التربية الوطنية عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية لقاعة الامتحان عشرة مرشحين، ما جعل المسؤولين يوفرون أكثر من700 قاعة للامتحان، فضلا عن احترام مسافة الأمان واجبارية ارتداء الكمامات وتوفير وسائل التعقيم وكل الوسائل الكفيلة بالحفاظ على صحة وسلامة المرشحين.

ووضعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عددا من المؤسسات التعليمية رهن المرشحين لنيل شهادة الباكلوريا، إضافة إلى قاعات مغطاة وقاعات أخرى وضعها المجلس الجماعي لبرشيد رهن الساهرين على تنظيم الامتحان سالف الذكر، بعدما بلغ عدد المرشحين خلال الموسم الدراسي الحالي 7395 مرشحا، من بينهم 2904 مرشحين من الأحرار. واعتبر المصطفى أنغاس، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية بجماعة أولادزيان أن “الاستعدادات للامتحان تمر في ظروف استثنائية بامتياز”، مؤكدا في السياق ذاته ان “جمعية الآباء اتخذت جميع التدابير مع باقي الشركاء، سيما الأطر التربوية والسلطة المحلية ورجال الدرك وجمعيات النقل المدرسي، لتوفير أجواء ملائمة وآمنة لاستقبال التلاميذ خلال أيام اجتياز الامتحان”.

وجرى توزيع المرشحين الأحرار لأول مرة على عدد من الجماعات الترابية رغبة من مسؤولي وزارة التربية الوطنية بأكاديمية جهة البيضاء سطات في تقريب مراكز الامتحان منهم، وجرى توزيعهم على 21 مركزا بسيدي رحال والسوالم وأولادعبو والدروة والكارة، بينما وزع المرشحون الرسميون على 21 مركزا بجماعات لغنيميين والساحل أولادحريز وأولا دزيان وأولاد زيدان والدروة وبرشيد والكارة وأولادعبو والسوالم، بينما يصل عدد مراقبي مراكز الامتحانات الى 2700 مراقب.

سليمان الزياني (سطات)