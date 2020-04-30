إيقاف مختل قتل حارس مقبرة

اهتزت جماعة مريرت ضواحي خنيفرة، صباح الثلاثاء الماضي، على وقع جريمة بشعة،راح ضحيتها حارس مقبرة،على يد شخص ثلاثيني يعاني اضطرابات عقلية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب المصادر ذاتها، حين هاجم المتهم وهو في حالة هستيرية الضحية المسمى (ع.ا) خمسيني، ويشتغل قيد حياته حفارا للقبور وحارس مقبرة الشهداء بمريرت، موجها له ضربات على الرأس بواسطة “حجرة” كبيرة الحجم لأسباب غير معروفة، سقط إثرها الضحية وسط المقبرة مضرجا في الدماء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة ثم لاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة.

وفور إخطارهم بالحادث، انتقل ممثلو السلطة المحلية والعناصر الأمنية رفقة الشرطة العلمية إلى المكان قصد المعاينة، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، قصد التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية بالمنطقة، تمكنت من إيقاف المشتبه فيه وأحيل على مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة.

حميد بن التهامي (مكناس)