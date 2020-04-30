رشق قائدة بالحجارة بفاس

باشرت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بفاس، التحقيق في حيثيات رشق مجهولين دورية مختلطة، بالحجارة، بعد إيقافها مشتبها في خرقه حالة الطوارئ الصحية بحي الرصيف بمدخل المدينة العتيقة، ما أدى لإصابة قائدة الملحقة الإدارية البطحاء في يديها كما أصيب مسؤول بالقوات المساعدة بجرح في رأسه تطلب رتقه 4 غرز طبية.

وتحرت الشرطة ميدانيا تفاصيل الحادث لتشخيص هويات المعتدين ومعرفة ما إذا كانت لهم علاقة بشخص أوقفته الدورية زوال الثلاثاء يتجول في الشارع خارقا الطوارئ ودون كمامة، قبل مفاجأة أفرادها بوابل من الحجارة يتساقط عليهم، ما أصاب القائدة ورئيس فرقة القوات المساعدة ليتم نقلهما إلى المستشفى.

ولم تستبعد المصادر، احتمال أن تكون للمعتدين علاقة بالموقوف، خاصة أنه مباشرة بعد اقتياده لسيارة القوات المساعدة ومحاولة نقله للدائرة الأمنية القريبة، لاحقهم الشباب الطائش ورماهم بالحجارة، ما أدى أيضا إلى إلحاق خسائر مادية بسيارة المصلحة خاصة بزجاج واجهتها الأمامية ونوافذها الجانبية.

حميد الأبيض (فاس)