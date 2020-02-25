مساهمة نادي المدرسة المحمدية للمهندسين في مشاريع تنموية بدمنات

يتكون النادي الاجتماعي للمدرسة المحمدية للمهندسين من مجموعة من الطلبة المهندسين الذين اقتطعوا من أوقات التحصيل الدراسي لأجل تغدية الجانب الإنساني للمهندس.

يروم البرنامج السنوي للنادي مند تأسيسه زهاء تسع سنوات إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية دات الطابع التضامني لفائدة مختلف عناصر المجتمع، كالقيام بزياارات تفقدية لدور العجزة و الأيتام، تقديم المساعدات المعنوية و المادية لفائدة المعوزين و كدا تنظيم حفلات خيرية تحت مسمى charity and fun الحفل الدي عرف هته السنة حضور العديد من الفنانين المرموقين للمساهمة في إدماج الأطفال المصابين بالسرطان.

الحدث الأهم و الدي يعد الركيزة الأولى للنادي هو القافلة الانسانية التي تنظم كل سنة و تهدف الى تخصيص مشاريع للتنمية المستدامة و الوقوف الى جانب المعوزين من سكان المناطق النائية. بعد نجاح النسخة الماضية بمنطقة إمليل، يأتي الدور هده السنة على دواويير دمنات. بأفكار جديدة و روح متجددة يسعى أعضاء النادي إلى تحقيق الأهداف التالية :

1. إعادة تأهيل مسجدين بدوارين مختلفين.

2. إعادة تأهيل مدرسة و تجهيزها بالطاولات، الكتب…

3. بناء المرافق الصحية للمدرسة.

4. تأسيس تعاونية محلية لتربية النحل.

5. توزيع قفف مساعدات غدائية لفائدة أكثر من 200 عائلة.

6. توزيع الملابس و الأغطية.

7. فحوصات طبية لمختلف التخصصات.

8. توزيع الأدوية.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة ستنطلق أيام 27, 28 و 29 مارس.