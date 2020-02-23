إنقاذ 110 مرشحين للهجرة

كشف مصدر عسكري عن عدد المرشحين للهجرة، الذين جرى إنقاذهم وهم يحاولون عبور مضيق جبل طارق بطرق غير شرعية، وبلغ، خلال الأسبوع الأخير، 110 أشخاص يتحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة وقاصران.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، أنقذت، يومي 15 و16 من فبراير الجاري، هؤلاء المرشحين من موت محقق، حين كانت تقوم بعملياتها التمشيطية الروتينية بعرض سواحل الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ووجدتهم على متن قوارب مطاطية وخشبية يواجهون صعوبات بالغة، بعد أن تاهوا بعرض البحر لعدة أيام وتدهورت صحتهم بشكل خطير. وأضاف المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، جرى انتشالهم في ظروف عادية من القوارب التقليدية التي كانوا على متنها، وتلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة.

وأكد المصدر، أن نسبة محاولة العبور خلسة إلى الأراضي الإسبانية عبر مضيق جبل طارق، سجلت، في السنة الماضية ، انخفاضا ملموسا، مبرزا أن أعداد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في عرض البحر تراجعت بنسبة بلغت حوالي 46 بالمائة، نتيجة الجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب مع شركائه الإسبان، من أجل تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة.

المختار الرمشي (طنجة)