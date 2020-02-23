إيقاف متهمين بمحاولة سرقة عربات ”الرالي”

تفاعلت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور بسرعة، الاثنين الماضي مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر مجموعة من الأشخاص يمتطون شاحنة تحمل عربات للسباق، في محاولة منهم الاستيلاء على متعلقات شخصية من داخل الشاحنة، حيث باشرت بحثا مكن من إيقاف اثنين منهم وإخضاعهما لبحث قضائي.

وكشفت الأبحاث الأولية التي باشرتها مصالح الأمن بالناظور، أن الحادث وقع مساء الأحد الماضي، حين عمد عدد من المرشحين للهجرة السرية، إلى امتطاء شاحنة مرقمة بالخارج محملة بعربات ” كانام ” المخصصة للسباق، أثناء عبورها منطقة سلوان الواقعة خارج المدار الحضري التابع لنفوذ مصالح الأمن الوطني، بهدف السطو على تلك الأغراض ومحاولة الهجرة سرا داخل هذه العربات، ما ألحق خسائر مادية بمحتوياتها.

كما قادت التحريات ذاتها، إلى تحديد العديد من المشتبه فيهم في هذا الحادث، حيث تم إيقاف اثنين، يبلغان من العمر 22 عاما و26، وتم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما. وانتشر شريط “فيديو” جرى توثيقه بالطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين سلوان والناظور، يظهر مجموعة من الشباب المرشحين للهجرة السرية تسللوا إلى شاحنة لنقل سيارات “الرالي”.

جمال الفكيكي (الناظور)