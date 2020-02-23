مقطع فيديو يسقط صاحبه بطانطان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، الثلاثاء الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 33 سنة و36 ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والخمور بدون رخصة والوشاية الكاذبة.

وتفاعلت مصالح الأمن ا بجدية مع مضمون مقطع فيديو نشره أحد المشتبه فيهما على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يتهم فيه مصالح الأمن بإهمال شكاية تقدم بها في مواجهة المشتبه فيه الثاني، قبل أن يتم إيقاف الأخير وإخضاعه رفقة المشتكي لبحث قضائي، أظهر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سابقة بينهما، تتعلق بنشاطهما الإجرامي في ترويج الخمور والمخدرات. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف المحيطة بهذه القضية، ورصد مدى تورط كل منهما في هذه الأنشطة الإجرامية.

المحجوب الأنصاري (العيون)