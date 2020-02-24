الدفاع يطبع 5 آلاف تذكرة لقمة طنجة

طرح الدفاع الحسني الجديدي خمسة آلاف تذكرة لمباراته أمام ضيفه اتحاد طنجة ضمن الدورة 17 اليوم (السبت) بملعب العبدي بالجديدة.

وخصصت إدارة الفريق الجديدي ألف تذكرة لمناصري الفريق الطنجي، كما حددت ثمن ولوج المباراة في 30 درهما و50 و100 درهم.

وعلمت “الصباح” أن الفريق الجديدي سيخوص المواجهة محروما من خدمات عميده المهدي قرناص بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام الوداد، إذ أجرى فحوصات طبية، أول أمس (الخميس)، على يد عبد الرزاق هيفتي بالبيضاء، ومنحه راحة أسبوع. وأوضح عبد القادر عمراني، مدرب الفريق الجديدي، أن المباراة ستكون صعبة، وأنه سيعمل جاهدا على تحقيق نتيجة إيجابية داخل الميدان.

أحمد سكاب (الجديدة)