منتخب الشباب إلى ربع نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العرب لأقل من 20 سنة، المقامة حاليا بالسعودية، بعد أن اكتسح نظيره جيبوتي بستة أهداف لصفر، أول أمس (الخميس) بالرياض، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وافتتح هيثم عبيدة أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة، انطلاقا من الدقيقة السابعة، ثم ضاعف أشرف غريب النتيجة في الدقيقة 33، وتمكن طه الشبيلي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50، وسجل أنوار العزوزي الهدف الرابع في الدقيقة 68، واختتم عبد الصمد الزلزولي النتيجة بثنائية في الدقيقتين 71 و91.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى ست نقط، متبوعا بالمنتخبين البحريني والملغاشي بثلاث نقط، بعد أن فاز الأول على الثاني بخمسة أهداف لأربعة، في الوقت الذي يقبع منتخب جيبوتي في الرتبة الأخيرة دون رصيد.

وعرفت المباراة إصابة أشرف غريب، عميد المنتخب الوطني، في الجولة الأولى، وتضييع اللاعبين سيلا من الأهداف بطريقة غريبة، في الوقت الذي أراح جواو أروسو، مدرب المنتخب، بعض اللاعبين، تحسبا للمباريات المقبلة.

ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الأخيرة نظيره الملغاشي، غدا (الأحد)، على أن يلاقي منتخب جيبوتي نظيره البحريني، الذي يبدو أنه الأقرب لمرافقة المنتخب الوطني إلى ربع النهائي، بحكم أن لديه مواجهة سهلة.

صلاح الدين محسن