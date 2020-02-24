المنتخب النسوي يتوج بدوري شمال إفريقيا

اكتسح نظيره الموريتاني بخماسية وأحرز اللقب قبل الجولة الأخيرة

توج المنتخب النسوي بدوري شمال إفريقيا، قبل جولة من نهايته، بعد أن اكتسح نظيره الموريتاني بخمسة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الخميس) بتونس، لحساب الجولة الرابعة من دوري شمال إفريقيا للكبيرات.

وتمكنت غزلان شباك من توقيع ثلاثية أمام موريتانيا في الدقائق 21 و38 و39، في الوقت الذي سجلت سلمى أماني في الدقيقة 11، وحياو خيرو الهدف الأخير في الدقيقة 48، ليرفع المنتخب الوطني رصيده من النقاط إلى تسع، قبل جولة من نهاية الدوري.

وأضاع المنتخب الوطني النسوي ضربتي جزاء في هذه المباراة بواسطة غزلان شباك وفاطمة تغنوت، غير أنه تمكن من التتويج باللقب، بعد أن انتهاء مباراة المنتخبين الجزائري والتونسي بهدف لمثله.

وتصدر المنتخب الوطني النسوي الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقط، سجلها من ثلاثة انتصارات متتالية، على تونس بهدف لصفر في الجولة الأولى، وعلى تنزانيا بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الثانية، وعلى موريتانيا بخمسة أهداف لصفر في الجولة الثالثة.

وحل المنتخب التنزاني في الرتبة الثانية برصيد ست نقط، في الوقت الذي رفع المنتخبان الجزائري والتونسي رصيديهما إلى أربع نقط، في الوقت الذي يقبع المنتخب الموريتاني في الرتبة الأخيرة دون رصيد.

وينهي المنتخب الوطني النسوي مشاركته في دوري شمال إفريقيا، بمواجهة نظيره الجزائري، اليوم (السبت)، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة، انطلاقا من 11 صباحا، على أن تختتم المنافسة بمباراة بين تونس وتنزانيا.

صلاح الدين محسن