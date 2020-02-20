تشكيلة جديدة من السباعي وبومزيل

تضع المصممتان المغربيتان، سميرة السباعي ومريم بومزيل، صاحبتا دار الأزياء «UNIK25»، اللمسات الأخيرة، على تشكيلات جديدة تضم تصاميم مميزة عصرية بلمسة تقليدية.

واعتمدت المصممتان في التشكيلة الجديدة، على الجلد لتقدماه بأشكال مختلفة سيتعرف عليها الجمهور لأول مرة، كما أنهما بصدد التحضير لحفل للبيع الخاص في باريس خلال الأشهر المقبلة.

وتعتمد مريم وسميرة على الرمزية والدلالة سواء من حيث اختيار الأثواب العريقة والراقية في أغلب القطع، أو من حيث القصات و”خدمة المعلم”، أو استعمال تقنية الرسم على الثوب التي تتميز مريم بومزيل بإتقانها، الشيء الذي يضفي على القطع جمالية ورونقا خاصا يبهر الجمهور.

وتؤكد مريم بومزيل أن الرسم على الثوب أسلوب فني قديم في عالم الأزياء، لكنها تحاول إلى جانب صديقتها التميز في هذه التقنية، من خلال “شخصنة القطع” بترجمة أفكار واحتياجات زبائنهما على الأزياء التي تصممانها، فتصبح بالتالي القطعة فريدة لا تشبه أي قطعة أخرى.

وتعتمد التشكيلات التي تقدمها المصممتان المغربيتان على تيمات معينة، تحاول من خلالها تكريم العديد من الشخصيات والحرف التقليدية وحتى الأدوات التقليدية المستوحاة من الثقافة والتراث المغربي الأصيل. يشار إلى أن مريم تميزت في عالم تصميم الأزياء التقليدية، فيما تألقت سميرة في تصميم الأزياء الجاهزة داخل المغرب وخارجه، لتقررا بعدها تقديم تصاميم وتشكيلات مبتكرة عصرية بلمسة مغربية تختلف عن السائد والمألوف، وهي تصاميم لاقت استحسان الجمهور المغربي والأجانب.

إ.ر