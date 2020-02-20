“غوتشي بلوم” تطلق عطرا جديدا

أطلق بيت العطور والأزياء “غوتشي” عطرا جديدا يحمل اسم “غوتشي بلوم أمبروسيا دي فيوري”، المتميز بتركيبته الفريدة والمنعشة، والذي يعتبر جزءا من اللمسات الجمالية الضرورية لكل امرأة حتى تبدو في كامل أناقتها.

وتتميز تركيبة عطر “غوتشي بلوم أمبروسيا دي فيوري” بجمعها بين ثلاثة عناصر رئيسية، وهي مستخلص براعم الياسمين، ومسك الروم، والياسمين الأحمر، إلى جانب مكونين جديدين يشعان بالأناقة والأنوثة الشديدة، وهما السوسن والورد الجوري.

وأُعيد تصميم قارورة “غوتشي بلوم” الأصلية بالزجاج المطلي باللون الأحمر، وزينت بملصق باللون الوردي، والتي جاءت في شكل أكثر عصرنة لتتماشى وكل الأذواق.

أ. ك

