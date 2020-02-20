“إيتيكيت” استئجار المنزل

يؤكد خبراء “الإيتيكيت” أن هناك عدة قواعد ينبغي الالتزام بها عند استئجار منزل أو تقاسمه مع شركاء ما مثلا الطلبة، لجعل الأمر على أكبر قدر ممكن من التهذيب وضمن أطر اللباقة المتعارف عليها.

ويقول خبراء “الإيتيكيت” إن من قواعد استئجار منزل، عدم ركن السيارة في المكان المخصص للآخرين والحرص على عدم إزعاج السكان من خلال الصوت المرتفع للموسيقى في وقت متأخر من الليل، وأيضا عدم رفع صوت جهاز التلفزيون.

وحين يتعلق الأمر بتنظيم حفل بالمنزل، فيمكن توجيه دعوة إلى الجيران وإن لم تكن رغبة في ذلك، فينصح بعدم رفع صوت الموسيقى والحفاظ على الهدوء قدر المستطاع وعدم التسبب بالإزعاج لهم، إلى جانب منح الجيران مساحة من الخصوصية كافية، وعدم التجسس عليهم عبر النوافذ أو الأبواب أو توجيه أسئلة لهم عن الزوار الذين يدخلون لبيوتهم.

وينصح خبراء “الإيتيكيت” مراعاة أصول اللياقة عند إطلاق التعليقات على الجيران أو الحديث معهم، والتحلي بأكبر قدر ممكن من التهذيب واللقاء بهم بابتسامة وعدم التردد في توجيه الدعوة لهم لتناول القهوة أو الشاي.

وعن قواعد “إتيكيت” اقتسام شقة مع الشركاء مثلا الطلبة، فينصح الخبراء بمراعاة أصول التعامل واستغلال الفضاء بشكل جماعي والمساعدة في غسل الصحون وتنظيف البيت، وإن كان هناك دور، فينبغي الالتزام والتقيد به.

ومن قواعد العيش في شقة مشتركة الحرص على عدم تناول طعام مخصص للآخرين أو استعمال مستلزمات الغير.

أمينة كندي