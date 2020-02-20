تضفي ديكورات الأسقف الخشبية جاذبية ولمسات دافئة على التصميم الداخلي للمنازل، سواء ذات الطابع الكلاسيكي أو العصري. ويقدم المختصون في مجال الديكور مجموعة من النصائح، مؤكدين أنه يمكن أن يغطي الخشب كل السقف، مع تفريغ داخله، لوضع لوحات من الزجاج الشفاف أو النوع المزخرف، مع ضرورة توفير الإضاءة اللازمة.

ويقول المختصون في الديكور إنه يمكن أن تصمم ألواح خشبية، بشكل يملأ المساحة من السقف إلى أرضية الغرفة، كما أن هناك ديكورات خشبية للجدران بأنواع وأشكال ومواد متعددة يمكن اختيارها حسب الطراز السائد في المساحة (كلاسيكي أو عصري).

وفي المنزل العصري، الذي يضم أثاثا فاتح اللون، ينصح أن تطلى الجدران المكسوة بالخشب بألوان داكنة، خاصة البني الداكن أو الأسود أو الرمادي الداكن، كما يمكن تزيين جزء منها بمرايا لإضفاء مزيد من الجمالية.

أ. ك