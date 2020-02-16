كأس محمد السادس … الرجاء ينهزم أمام الإسماعيلي المصري

فاز الإسماعيلي المصري على ضيفه الرجاء البيضاوي بنتيحة 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأحد، باستاد محافظة الإسماعيلية (140 كلم شرق القاهرة) لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 52 من ضربة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية “الفار”.

وقدم “النسور الخضر” مستويات جيدة رغم خسارتهم في اللقاء.

وشكل الرجاء في الشوط الأول خطورة على مرمى حارس الإسماعيلي محمد مجدي، وأهدر لاعبه سفيان رحيمي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة الثامنة.

ورغم سيطرة الرجاء، إلا أن الإسماعيلي نجح في الحفاظ على النتيجة دون تغيير في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حصل “الدراويش” على ضربة جزاء، بعد لمس الكرة يد اللاعب أحداد في الدقيقة 49، احتسبها الحكم العماني أحمد أبو بكر سعيد في البداية مخالفة من خارج منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر.

ونجح التونسي بن يوسف في تسديد ضربة الجزاء موقعا الهدف الأول للاسماعيلي في الدقيقة 52. ومع مرور الوقت، ضغط الرجاء من أجل توقيع هدف التعادل، وهدد مالانغو مرمى الإسماعيلي مرتين متتاليتين في الدقيقتين 60، و65، لكن الحارس مجدي أظهر براعة كبيرة في إبعاد الخطر عن مرماه.

وبهذه النتيحة كسب الإسماعيلي أسبقية طفيفة قبل مواجهة الرجاء في لقاء العودة بالدار البيضاء.

ويقام نصف النهائي الثاني بين فريقي الاتحاد والشباب السعوديين.