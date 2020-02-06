الجواهري: لا مزايدة على برنامج ملكي

توقيع اتفاقيات لدعم المقاولات الصغرى بـ 800 مليار

وقعت البنوك المغربية، وصندوق الضمان المركزي، الاتفاقيات الخاصة بتنزيل مقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، مساء أول أمس (الاثنين) بالمقر المركزي لوزارة الاقتصاد والمالية، وهو البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل أيام، بغلاف مالي قدره ثمانية ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.

وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البرنامج المندمج يشكل نموذجا فكريا جديدا، بناء على الرؤية التي عبر عنها الملك في خطابه أمام برلمانيي الأمة في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وأنه لا يجب أن تخضع لأي مزايدات من قبل أي كان، رغم أنه يمكن أن تحصل إكراهات تفرض على المستفيدين احترام التزاماتهم للمساهمة في نجاح مشاريعهم.

وحذر الجواهري، في ندوة رعتها وزارة الاقتصاد والمالية، عقدها بشكل مشترك مع مجموعة من المسؤولين، مساء أول أمس (الاثنين)، من أن يتم النظر إلى هذه الصيغة من التمويل على أنها هبات، مؤكدا أن القروض ستمنح بناء على المشاريع بعد التحقق من جديتها، وقابلية نجاحها.

وشدد والي بنك المغرب على ضرورة دراسة المشاريع مسبقا قبل تقديمها للبنوك من أجل الحصول على تمويل، مضيفا أن “المشروع يجب أن يكون مبنيا على أسس سليمة وليست هشة”، وأن المواكبة وتقديم النصح للشباب حاملي المشاريع من شأنه أن يخفف من المخاطر التي تحدق بمشاريعهم، مضيفا أن المشروع الذي يواجه مخاطر منذ بدايته معرض للفشل، داعيا البنوك إلى بذل جهود كبيرة لمواكبة الشباب حاملي المشاريع، موضحا أنها توزع قروضا بقيمة 931 مليار درهم، وتدرس المخاطر وتكون حذرة جدا، معتبرا أن الإشكالية الكبرى التي تعيق المشاريع تكمن في غياب العقار.

ومن جهته، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن مآل صاحب المشروع في حالة فشل مشروعه، لن يكون أفضل حالا ممن سبقوه، لذلك تتم مواكبته منذ تهييء ملف المشروع، لتفادي مشاكل برنامج “مقاولتي” الذي أطلقته حكومة إدريس جطو في 2006، وأدى إلى رفع دعاوى قضائية ضد مقاولين بعد أن فشلوا في إرجاع القروض التي حصلوا عليها من البنوك لإنشاء مقاولات خاصة.

وأوضح بنشعبون أن البرنامج سيعمل على توسيع ولوج المقاولات إلى التمويل، وإجراء تعديلات على طبيعة الضمانات، التي ستفرض على حاملي المشاريع، ثم تطبيق نسب فائدة متدنية، وغير مسبوقة.

وأشار بنشعبون إلى أن الضمانات على القروض الممنوحة لحاملي المشاريع ستكون مرتبطة بالمشاريع المقدمة عوض الضمانات المرتبطة بالأشخاص، كما هو معمول به خارج إطار هذا البرنامج، الذي رصدت له ثمانية ملايير درهم، علاوة على ملياري درهم يوفرها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستخصص حصرا للعالم القروي.

وحول نسب الفائدة المطبقة على القروض، الممنوحة لحاملي المشاريع، ذكر بنشعبون أنها، بشكل استثنائي، دون نسبة الفائدة، التي يحددها البنك المركزي، والمستقرة في 2.25 في المائة، في حين أن البرنامج المندمج سيوفر قروضا بنسبة فائدة لا تتجاوز قيمتها 2 في المائة بشكل عام، و1.75 بالنسبة إلى العالم القروي، إذ سيتم إحداث 13 ألف مقاولة لتوفير 27 ألف منصب شغل.

أحمد الأرقام