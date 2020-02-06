“المفتش حمادي” على “الأولى”

يلتقي مشاهدو قناة “الأولى” اليوم (الأربعاء) على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة، مع حلقة جديدة من مسلسل “المفتش حمادي” من بطولة ثلة من الفنانين من بينهم عبد الله ديدان ومحمد عاطر.

ويتقمص عبد الله ديدان في العمل دور المفتش “حمادي”، أما عاطر فيجسد شخصية السمسار “الحبيب” والمخبر في الآن ذاته، الذي يتعاون مع المفتش ويزوده بالأخبار التي يطلبها منه.

كما يجسد رشيد الوالي، دور مصمم أزياء انتهازي، يبحث بكل الوسائل من أجل الثراء ولو على حساب أبسط القيم، وهو ما سيكتشفه المشاهد حين يقرر هذا المصمم الزواج من مصممة أزياء تكبره في السن، ومشهود لها بالابتكار والتي ستقبل الزواج منه، قبل أن تدرك غايته الحقيقية، والمتمثلة في قرصنة أفكارها والنصب والاحتيال عليها، مستغلا طيبتها ورغبتها في الزواج.

كما يحاول البطل استغلال مصممة الأزياء في الوقت الذي ستصير فيه زوجته، من أجل تنظيم عرض للأزياء سيكون بعنوان “قفطان زهيرو”، قبل أن تقع جريمة قتل، ويتدخل المفتش حمادي لفك خيوطها.

وتدور أحداث المسلسل في قالب من التشويق، إذ يتم تسليط الضوء من خلالها على مجموعة من المواضيع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.

ويشارك في بطولة العمل الذي أخرجه داود أولاد السيد ثلة من الممثلين من بينهم ربيع القاطي ومليكة العماري.

أ. ك