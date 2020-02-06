اجتماع عاصف يحاصر العنصر

انتقلت أجواء العواصف، التي تعيشها هياكل وفروع الحركة الشعبية، والتي توجت بتمرد عدد من قيادات الحزب، على امحند العنصر، إلى المكتب السياسي.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن الحزب يواجه أوضاعا صعبة على جميع المستويات، آخرها الضربة القوية التي وجهت إلى رئيس مجلس بني ملال وعضو المكتب السياسي، والقاضية بعزله، وتهديد آخرين بالمحاكمات، ناهيك عن مطالب التجميد التي لوح بها عدد من أعضاء المكتب السياسي.

ووصلت الرسائل المشفرة التي بعثها عدد من القياديين إلى العنصر، ليضطر إلى استدعاء عدد منهم للقاء سري احتضنه بيته بالرباط، في محاولة لرأب الصدع، ونزع فتيل التوتر، الذي تسببت فيه الخرجات الإعلامية للغاضبين على تدبير الأمين العام، في تمرد لم يعتد عليه العنصر.

وحسب مصادر مطلعة، فقد حضر الاجتماع إلى جانب سعيد أمسكان، الساعد الأيمن للعنصر، ورئيس المجلس الوطني، ومحمد أوزين، الذي طالب بتجميد عضويته في جميع هياكل الحزب، ومحمد مبديع، عضو المكتب السياسي، ومحمد حصاد، ومحمد السرغيني. وقد حاول الأمين العام، من خلال اللقاء امتصاص غضب إخوانه في المكتب السياسي، وإعطاء إعطاء إشارات بتدارك الوضع، وإشراك الجميع في تدبير المرحلة المقبلة.

ولم ينجح اللقاء الذي سبق اجتماع المكتب السياسي، المنعقد أول أمس (الاثنين)، بعد غياب طويل، في إطفاء الغضب داخل المكتب السياسي. وقالت مصادر حركية إن الاجتماع تحول إلى لقاء وصف بالعاصف، من شدة الملاسنات والمواجهات بين الأمين العام وعدد من الأعضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض الأعضاء انتقدوا بلغة شديدة اللهجة العنصر وإدارته لشؤون الحزب، والتي لم تعد تجد فيه “الأب الروحي” لجميع الحركيين، بل وصفت بعض التدخلات الوضعية داخل الحزب بالثكنة العسكرية، ومحاباة الأمني العام لـ”الضباط” المقربين منه، وعدم إشراك جميع أعضاء المكتب السياسي في التدبير، وهي الاتهامات التي رفضها العنصر جملة وتفصيلا.

برحو بوزياني