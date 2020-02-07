الختان والعنف ضد المرأة

كتاب مشارك ما بين الباحث المصري خالد منتصر وسناء البيسي، ويتناولان فيه قضايا ساخنة تتعلق بنظرة المجتمع للمرأة وممارسته للعنف ضدها، باسم الدين أو باسم الشرف أوغيرها من المسميات التى يختبئ وراءها المجتمع لتبرير عنفه ضده المرأة والتعامل معها باعتبارها، على حد وصف بعض المشايخ، “ناقصة عقل ودين”.

كما يتناول الكتاب جريمة الختان التي مازالت تحدث في مصر على نطاق واسع، ومنذ زمن.

ومن الفقرات القوية التي يتضمنها الكتاب فقرة تقول “المخ هو مصدر الرغبة الجنسية ومحرك الشهوة، وإننا لو أردنا أن نفرمل هذه الرغبات والشهوات ما علينا إلا تنفيذ أمر طبي واضح وصريح وهو بتر المخ مصدر هذه الشرور والآثام”.

ع . م