محاكمة شيخ متهم باغتصاب تلميذتين

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه عامل في الثانية والستين من عمره، من أجل جناية هتك عرض تلميذتين إلى الثلاثاء 11 فبراير الجاري.

وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة بشكاية من والد التلميذة الأولى، أفاد فيها أن ابنته (10 سنوات)، أخبرت والدتها أن المتهم هتك عرضها رفقة زميلتها.

واستمعت الضابطة نفسها للضحية، فصرحت أنها كانت عائدة إلى منزل والديها رفقة صديقتها في الدراسة، فدعاهما المتهم للدخول إلى منزله، وطلب منها الانبطاح على بطنها، ثم أزال سروالها وتمدد فوقها وهتك عرضها، قبل أن يأتي الدور على زميلتها. وأكدت الضحية الثانية أقوال الضحية الأولى. وانتقلت فرقة دركية إلى منزل المتهم، ولم تجده وصرحت زوجته، أنها ضبطته متلبسا بهتك عرض الطفلتين وأنه سبق له أن هجم على مسكن امرأة ليلا وحاول اغتصابها وقضى بموجب ذلك عقوبة حبسية. وبعد إيقاف المتهم، وضعته الضابطة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة واستمعت له، فنفى ما جاء في شكاية الضحية. وصرح أنه مريض بداء السكري، الذي أثر على حالته الصحية، إذ لم يعد بإمكانه ممارسة حياته الطبيعية بشكل عاد، ودفع ذلك زوجته إلى اختلاق المشاكل للتخلص منه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)