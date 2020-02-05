إيقاف متهم بقتل شاب بأزيلال

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأزيلال مشتبها فيه بارتكاب جريمة قتل شاب، اختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أسابيع، بعد التعرف على هويته إثر تحريات دقيقة، وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث وعرضه على العدالة.

واستنفر المركز القضائي لأزيلال عناصره وكل إمكانياته، بعد ورود معلومات عن احتجاج أسرة الضحية، في الثلاثين من عمره، اختفى عن الأنظار منذ أسابيع في ظروف غامضة، وأطلقت نداءاتها للعثور على ابنها الذي خرج من المنزل ولم يعد، وارتفعت وتيرة الاحتجاجات بعد مساندة أفراد القبيلة أسرة الضحية، التي عاشت أياما صعبة بعد أن تضاربت الأخبار حول سبب اختفاء ابنها.

وواصلت أسرة الضحية القاطنة بدوار تالكونت جماعة انزوا بأزيلال، بحثها عن المختفي منذ الأسبوع الأول من يناير الماضي، ووزعت صوره في كل المناطق، التي يحتمل أن ينتقل إليها، ونظرا لمحنتها نظم سكان القرية مسيرة مشيا نحو مركز الدرك الملكي بالمنطقة، لدعم أفراد العائلة، وحث السلطات على إيقاف المشتبه فيه، الذي تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة، بعد أن علم أنه مطالب من العدالة.

سعيد فالق (بني ملال)