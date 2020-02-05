مصرع شاب وسط حوض ماء

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بالقصر الكبير، الأربعاء الماضي، جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة، لقي مصرعه غرقا بحوض ماء للري يقع وسط ضيعة فلاحية توجد بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي القصر الكبير والعرائش.

وأفاد مصدر أمني، أن الضحية (م.ع)، المتحدر من الصويرة، عثر عليه أحد سكان المنطقة جثة هامدة وسط حوض مائي، ليقوم بإخطار السلطات المحلية التي حضرت للمكان رفقة عناصر من الدرك الملكي وسيارة الوقاية المدنية، التي عمل أفرادها على انتشال الجثة من داخل الحوض ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، في انتظار تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بإجراء فحص جنائي على الجثة، وإعداد تقرير حول هذا الحادث قبل تسليم الجثة إلى ذويها من أجل الدفن.

وأكد المصدر، أن المعاينة الأولية لجثة الهالك، لم تظهر أي شبهة جنائية أو آثار أو إصابات ظاهرية، وهو ما يعطي مصداقية لرواية أحد السكان، الذي صرح أن الهالك، لقي مصرعه غرقا بعد أن حاول إنقاذ خروف سقط فجأة وسط الحوض المائي، إلا أن المياه ابتلعته لعدم إتقانه لفنون السباحة.

يذكر، أن هذه البحيرة المائية، شهدت في السنوات الماضية حالات مماثلة، راح ضحيتها عدد من الشباب عن طريق الغرق أثناء السباحة، خاصة في فترة الصيف، حين ترتفع الحرارة ويلجأ إليها سكان المنطقة من أجل الاستجمام وهربا من لهيب الشمس الحارقة.

م . ر (طنجة)