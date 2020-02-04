صعقة كهربائية تنهي حياة مراهق

لقي شاب مراهق، أول أمس (السبت)، مصرعه بصعقة كهربائية حينما تسلق أحد أعمدة الإنارة العمومية بتجزئة الأمل بحي السلام بالجديدة. وأكدت مصادر أمنية أن الشاب، (16 سنة) من العمر، صعد إلى أحد الأعمدة الكهربائية لاسترجاع طائر يخصه علق في العمود نفسه. وأضافت المصادر نفسها، أن الهالك لم ينتبه إلى خطورة التيار الكهربائي، الذي أرداه قتيلا على الفور.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الأمن الوطني إلى المكان وانتدبت سيارة إسعاف، نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس. وتم وضعها بمصلحة حفظ الأموات وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاعها لعملية التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)