لقجع يتكلف بجنازة الشباك

تكفلت جامعة كرة القدم بجميع مصاريف جنازة العربي الشباك، اللاعب الدولي السابق، الذي توفي الخميس الماضي بالبيضاء.

وقال عبد القادر فلوز، رئيس وفاء وداد، الذي كان يدربه الراحل ل22 سنة، إن الرئيس فوزي لقجع تكلف بجميع مصاريف الجنازة، وإن بادرته تركت صدى طيبا لدى أسرة الراحل، ومحيطه والمقربين منه.

وتوفي الشباك، اللاعب السابق لاتحاد سيدي قاسم والمنتخب الوطني، الخميس الماضي، عن سن يناهز 74 سنة، وهو أب لأسرة رياضية، إذ يلعب ثلاثة أبنائه كرة القدم، يتعلق الأمر بحمودة (سطاد المغربي) وغزلان (الجيش الملكي والمنتخب الوطني)، وعصام (دفاع بوجدور).

ع.م