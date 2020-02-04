الرجاء يؤكد عودته الإفريقية

عادل نقاط الترجي بفوز جديد ويواجه صان داونز أو نجم الساحل أو مازيمبي

عادل الرجاء عدد نقاط الترجي التونسي في صدارة المجموعة الرابعة في عصبة الأبطال، ب 11 نقطة، بعد فوزه أول أمس (السبت)، بهدف لصفر، على حساب فيتا كلوب الكونغولي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

ويعتبر هذا الفوز الثالث للفريق الأخضر، في المجموعة، وهو الثاني بملعب محمد الخامس، بعد الفوز على شبيبة القبائل (2-0) في الجولة الثالثة، فيما سبق وتجاوز فيتا كلوب ذهابا بكينشاسا بهدف لصفر في الجولة الثانية.

ورغم معادلته لنقاط الترجي، الذي خسر في الجولة الأخيرة بملعب شبيبة القبائل بهدف لصفر، فإن الفريق التونسي يملك أفضلية الفوز في المباراة الأولى بالبيضاء بهدفين لصفر، فيما تعادل الفريقان بملعب رادس في الجولة الخامسة بهدفين لمثلهما.

وسجل هدف الرجاء الوحيد، بدر بانون في الدقيقة الثالثة من المباراة، وهو الهدف السادس للفريق في المجموعة، فيما استقبل أربعة أهداف، كلها أمام الترجي التونسي.

وعرفت المباراة، أول أمس (السبت)، حضور 25 ألف متفرج، استجابوا لنداء إدارة الفريق، بالحضور بكثافة من أجل الاحتفال بالتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ 15 سنة.

وينتظر الرجاء التعرف على منافسه في ربع النهاية، بعد غد (الأربعاء)، في القرعة التي تجرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء أحد متصدري المجموعات الثلاث الأخرى، نجم الساحل التونسي وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وسبق للرجاء مواجهة نجم الساحل التونسي، في آخر مرة تجاوز فيها دور المجموعات، في نصف نهاية نسخة 2005، وخسر بهدفين لصفر، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

العقيد درغام

تصريحات

سلامي: الفوز سيزيد الثقة

قال جمال سلامي مدرب الرجاء، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه لاعبوه، أول أمس (السبت)، في المباراة التي فازوا بها على حساب فيتا كلوب الكونغولي (1-0)، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وأضاف سلامي في تصريح بعد المباراة، أن الفوز سيزيد من ثقة لاعبيه في أنفسهم، استعدادا للمباريات المقبلة المهمة، محليا وقاريا، موضحا أنه أجرى تغييرات بغية منح لاعبين آخرين فرصة للعب، وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

وأوضح مدرب الرجاء أن اللاعبين وصلوا لدرجة عالية من النضج، وأنهم يعلمون أنهم مطالبون في كل مباراة بتحقيق الفوز، حتى لو كانت المباراة شكلية، على غرار مباراة فيتا كلوب، إذ سبق للرجاء تحقيق التأهل لربع نهاية العصبة، بعد تعادل مثير (2-2) بملعب رادس بالعاصمة التونسية، أمام الترجي التونسي.

وتمنى سلامي أن يواصل فريقه التألق في المسابقة الإفريقية، إذ سينتظر التعرف على منافسه في الدور المقبل، من أجل الاستعداد الجيد.

إبينغي: أندية مغربية تغري لاعبينا

انتقد فلورو إبينغي، مدرب فيتا كلوب الكونغولي، فرقا مغربية، بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع لاعبيه، بغية إغرائهم بالانتقال للعب في البطولة الوطنية.

وقال إبينغي، في تصريح قبل مباراة الرجاء وفيتا كلوب، إن الفريق الأخضر هو الوحيد الذي يفاوض إدارة فيتا كلوب، قبل التوافق على انتقال لاعب إليه، على غرار ما حدث في صفقة انتداب فابريس نغوما، في وقت تربط الفرق الأخرى اتصالاتها مع لاعبي الفريق الكونغولي دون علم النادي. وطالب مدرب فيتا كلوب الأندية المغربية، ب»احترام فيتا كلوب والتفاوض مع إدارة النادي مباشرة، إذا رغبت في انتداب لاعب من النادي»، مؤكدا أن الأمثلة كثيرة في السنتين الماضيتين.

وبعد المباراة، هنأ إبينغي الرجاء على التأهل، متمنيا للفريق الأخضر التوفيق في باقي المنافسات. وتأسف إبينغي لبعض الأخطاء التي يرتكبها لاعبوه، موضحا أنه غير راض عن مستوى بعض لاعبيه بسبب الأخطاء المتكررة، مبررا ذلك برحيل أغلب لاعبي الفريق أخيرا لفرق أخرى، ليخسر النادي الكونغولي أعمدته الرئيسية.