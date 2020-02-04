وجوه جديدة بأسود البطولة

عموتة أنصف مجيد وأبو الفتح و26 لاعبا باللائحة والمعسكر يبدأ اليوم

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتحب المحلي، الدعوة إلى 26 لاعبا، للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، خلال الفترة بين اليوم (الاثنين) والخميس المقبل، استعدادا لنهائيات «شان» المقرر إجراؤها في أبريل المقبل بالكامرون.

وضمت اللائحة أمين أبو الفتح، مدافع يوسفية برشيد، الذي يتألق مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، رغم صغر سنه، ولم يتأثر بعدم استدعائه إلى المنتخب الأولمبي، والمعسكرات السابقة للمنتخب المحلي.

واستدعى عموتة أيضا الحارس المختار مجيد، الذي يتألق هو الآخر مع أولمبيك آسفي.

وخلت اللائحة من لاعبي الوداد والرجاء ونهضة بركان وحسنية أكادير، بسبب التزاماتهم رفقة أنديتهم بالمشاركة في عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وضمت اللائحة لاعبي القسم الثاني، كريم الولادي، من المغرب الفاسي، وعبد الله غراف من الكوكب، وأسامة المليوي من الاتحاد البيضاوي، وهشام العلوي من شباب السوالم.

وضمت اللائحة محمد أمسيف وأنس باش ورضا الجعدي وسعد أيت الخرصة (الفتح) والمختار مجيد وحمزة خابة ومحمد مرابط ووليد الصبار (أولمبيك آسفي) ومحمد اليوسفي والمهدي قرناص وشعيب المفتول (الدفاع الحسني الجديدي) وأمين أبو الفتح وزكرياء فاتي (يوسفية برشيد) وعبد الله خفيفي وآدم النفاتي وإسماعيل خافي وجمال حركاس (مولودية وجدة) وكريم الولادي (المغرب الفاسي) وعبد الله غراف (الكوكب المراكشي) وعمر الجيراري وعماد الرحولي (الجيش الملكي) وحمزة الواسطي (شباب المحمدية) وأسامة المليوي (الاتحاد البيضاوي) وسعد اللمطي وعماد عطف الله (نهضة الزمامرة) وهشام العلوي (شباب السوالم).

صلاح الدين محسن