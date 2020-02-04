خلاف جديد حول البرمجة

غضب بالرجاء والجيش بسبب برمجة المؤجلات في الخامسة

علمت «الصباح» أن خلافا جديدا بين إدارة الرجاء الرياضي ولجنة البرمجة، التابعة للعصبة الاحترافية، يلوح في الأفق، بخصوص مباراة أولمبيك خريبكة، لحساب مؤجل الجولة 14 من البطولة، والتي برمجت بعد غد (الأربعاء)، في الخامسة.

وأكد مصدر مطلع أن مسؤولي الرجاء غاضبون بسبب برمجة المباراة في الخامسة مجددا، بعدما لعب الفريق الأخضر جل مبارياته في ملعب محمد الخامس في البطولة، زوالا، باستثناء مباراة المغرب التطواني لحساب الجولة الرابعة، ومولودية وجدة لحساب الجولة 12.

وأضاف المصدر نفسه، أن الرجاء سيبعث رسالة احتجاج جديدة للجنة البرمجة، بخصوص التوقيت، بما أنه يؤثر على الحضور الجماهيري، ويجعل استفادة النادي من مداخيل بيع التذاكر أقل بكثير، مقارنة ببرمجة المباراة مساء.

وفي السياق نفسه، برمجت العصبة قمة الدورة 15 من البطولة، بين الجيش الملكي والرجاء، في 12 فبراير الجاري في الخامسة، بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

من جهته، دعا جمهور الجيش الملكي، بوبكر الأيوبي، الرئيس المنتدب للفريق، إلى التدخل، من أجل إعادة النظر في توقيت المباراة نفسها.

وراسل جمهور الفريق العسكري الأيوبي للتدخل لدى الجهات المسؤولة عن البرمجة، لإعادة برمجة المباراة في السابعة مساء عوض الخامسة، بحكم أن التوقيت الحالي لا يليق بمباراة من هذا الحجم، ويمنع من دخول جمهور كبير للمباراة.

وأبدى الجمهور العسكري استغرابه من برمجة مباراة واحدة فقط، من أصل 14 أجريت في مرحلة ذهاب البطولة الوطنية في السابعة مساء، في الوقت الذي يتوفر المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله على أفضل إنارة.

وكشف جمهور الجيش الملكي أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود جبارة لإعادة المشجعين والمحبين لتتبع مباريات الفريق، تفاجأ ببرمجتها في وقت عمل ووسط الأسبوع، الشيء الذي يضر بمصالح الفريق.

ع. د وصلاح الدين محسن