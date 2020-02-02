إصابة 21 شخصا في حادثة بالعرائش

أسفرت حادثة سير خطيرة، وقعت في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي بالطريق الرئيسة الرابطة بين القصر الكبير والعرائش، عن إصابة 21 شخصا، 6 منهم أصيبوا بكسور وجروح وصفت بـ “الخطيرة”، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش لتلقي العلاجات اللازمة.

وحسب مصدر دركي، فإن الحادث وقع بالقرب من دوار “برغا” التابع لجماعة العوامرة (حوالي 15 كيلومترا شرق العرائش)، ونتج عن اصطدام قوي بين حافلة للنقل المزدوج وسيارة أجرة من الحجم الكبير كانت تسير في الاتجاه المعاكس، إلا أن الألطاف الإلهية حفظت كل الركاب من موت محقق، فيما لحقت بالسيارتين خسائر مادية جسيمة.

وتفيد التحريات الأولية، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، التي التحقت بمكان الحادث فور وقوعه، أن سائق سيارة الأجرة فقد سيطرته على المقود بشكل مفاجئ، قبل أن يصطدم بحافلة للنقل المزدوج، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم طفل تدهورت صحته وتم نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.

وينتظر أن يأمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث، وإعداد تقرير مفصل، من أجل تحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ المتعين بخصوص هذه الواقعة الخطيرة.

المختار الرمشي (طنجة)