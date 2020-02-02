الدفاع يرضخ لتمرد ريكي

رضخت إدارة الدفاع الجديدي لتمرد الدولي الكونغولي ريكي تولونغي، وقبلت 100 مليون من فيتا كلوب، لشراء ما تبقى من عقده، والذي يمتد لثلاث سنوات .

ووقع ريكي للفريق الجديدي خلال الميركاتو الصيفي في انتقال حر قادما من موتيما بيمبي الكونغولي.

ومنذ التحاقه ظل ريكي مصدر قلق، ورفض في الكثير من المرات الدعوة للمشاركة في مباريات رسمية، وغادر إلى الكونغو دون ترخيص، وباشر تداريبه مع فيتا كلوب، قبل أن يعود مجددا إلى الجديدة، لكنه تسبب في مشاكل عرضته إلى قرارات تأديبية، ومنها إنزاله إلى فريق الأمل.

واتضح مع مرور الأيام أن ريكي افتعل ذلك ليجر مكتب الدفاع، إلى اختيار التخلي عنه بصفة نهائية.

عبد الله غيتومي (الجديدة)