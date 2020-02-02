اعتقال بحارة متهمين بتهريب مخدرات

أحال وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، صباح الاثنين الماضي، ثلاثة أشخاص، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق بعد متابعتهم بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، كما التمست النيابة العامة إيداعهم السجن.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن قاضي التحقيق أمر إيداع المتهمين الثلاثة، السجن المحلي بالمدينة، بعدما استمع إليهم، مساء اليوم نفسه، في إطار التحقيق الابتدائي، على خلفية قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

ويتعلق الأمر(ع.و) مالك قارب للصيد التقليدي، البالغ من العمر 51 سنة، و(ع.ص.إ)، و(ع.و.م)، البالغين من العمر 30 و35 سنة، يعملان على ظهر مركب الصيد المحجوز.

وسيشرع قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، للاستماع إليهم في إطار أولى جلسات التحقيق التفصيلي بشأن التهم الموجهة إليهم، ابتداء من الأربعاء 5 فبراير المقبل.

وتعود فصول القضية، إلى ليلة الجمعة الماضي، حين أخبرت محطة الرصد بالرادار”كابونيغرو” التابعة للبحرية الملكية والمكلفة بمراقبة السواحل المغربية، دورية متنقلة، كانت تقوم بعملية تمشيطية روتينية، أنها رصدت زورقا سريعا بعرض البحر، في حوالي الساعة التاسعة، وهو يقترن بقارب تقليدي، على متنه شخصان، قبالة شاطئ ريستينكا.

وتدخلت الدورية التابعة للبحرية الملكية لمحاصرة وإيقاف القارب النفاث الذي يرجح أنه تسلم كمية من المخدرات، ليتمكن ربان الزورق من الفرار في اتجاه المياه الدولية، بسبب قوة المحركات المزود بها، فيما توجه قارب الصيد التقليدي الذي كان على متنه شخصين نحو اليابسة، ليتم إيقافهما من طرف الطراد التابع للبحرية الملكية، واقتيادهما إلى ميناء المضيق، وتسليمهما إلى المركز البحري للدرك الملكي، وحجز قارب الصيد التقليدي.

وباشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثا وتحريات حول هذه القضية لجمع معلومات حول بعض الأشخاص المعروفين في هذه المنطقة بنشاطهم في التهريب الدولي للمخدرات. وقادت الأبحاث والتحريات إلى إيقاف متهم ثالث ويتعلق الأمر بمالك القارب المحجوز.

يوسف الجوهري (تطوان)