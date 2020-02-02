محاكمة متهم بالقتل العمد

قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه متهم، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة إلى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وورد في محضر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، أنها توصلت بخبر يفيد العثور على شخص مصاب بتراب دوار أولاد ساعد الواقع بمدخل شرق الجديدة.

وانتقلت فرقة دركية إلى مكان الحادث، وعلمت أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، لكنه توفي هناك. واستمعت الضابطة ذاتها لبعض سكان الدوار نفسه، فصرح أحدهم أنه شاهد، أثناء عودته من عمله في حدود الساعة التاسعة ليلا، المتهم رفقة فتاة ومعهما الضحية. وأضاف أنه لم يكلمهم وعلم في اليوم الموالي بوفاة الهالك. وتم إيقاف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. ونفى أثناء استنطاقه، أي علاقة له بالضحية، بل زعم أنه لا يعرفه. وصرح أنه ليلة الحادث عاد من عمله مبكرا ودخل بيته ولم يغادره إلا في اليوم الموالي. وواجهته الضابطة القضائية بتصريحات الشاهد، فظل متمسكا بتصريحاته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)