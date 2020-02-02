إيقاف شخص ينصب بالهجرة إلى أوربا

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة الثلاثاء الماضي، أجنبيا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والوساطة في تنظيم الهجرة السرية، مع الإقامة الغير المشروعة بالتراب الوطني.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها إفريقيان إلى المصالح الأمنية بالمنطقة، أنهما تعرضا للنصب والاحتيال من قبل الموقوف الذي تسلم منهما مبالغ مالية بالعملة الصعبة مقابل التوسط لهما لدى شخص من أجل تهجيرهما سرا إلى الضفة الأخرى. وتم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، وما زالت الأبحاث مستمرة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته.

المحجوب الأنصاري (الداخلة)