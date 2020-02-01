شريـط الحوادث

انتحار أستاذ بتاونات

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة أستاذ بثانوية الإمام الغزالي بتافرانت بغفساي بتاونات، عثر عليها صباح أول أمس (الأربعاء) معلقة بحبل في غصن شجرة قرب مسكنه، في ثاني حالة بالجهة في أقل من يوم بعد العثور على جثة مسن يتحدر من الخميسات، معلقة بحبل في سقف مسجد في طور البناء بتجزئة سكنية بأزرو.

وفوجئ تلاميذ في طريقهم إلى الثانوية بجثة الهالك قبل إخبار معارفهم والاتصال بالسلطة والدرك، الذين حضروا إلى المكان وأنجزوا محضرا معاينة موازاة مع البحث الذي فتح في ظروف وأسباب وفاتها وما إذا كان انتحارا أم لسبب آخر، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لتشريحها بناء على أوامر قضائية.

وخلفت وفاة “ن. ر” الأستاذ المتزوج حديثا، عمره 36 سنة ويتحدر من تازة، حسرة وحزنا كبيرين بين زملائه وتلاميذه، الذين سارعت المديرية الإقليمية بتاونات إلى تعزيتهم في بلاغ، فيما استمعت الضابطة القضائية إلى جيران الضحية، الذي لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية أو مشاكل شخصية قد تكون دفعته إلى شنق نفسه.

ويلف الغموض ظروف وفاة أستاذ مادة الاجتماعيات، الذي عثر عليها معلقا على علو نحو متر واحد من الأرض في شجرة قرب باب منزله بوسط تافرانت، في وقت كانت زوجته ما تزال نائمة، إذ اتضح أنه أحكم إغلاق الباب بعد خروجه، فيما يرجح أن يكون شنق نفسه قبل ساعات من العثور على الجثة وإخبار السلطات.

ح . أ (فاس)

إيقاف شخص ينصب بالهجرة إلى أوربا

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة الثلاثاء الماضي، أجنبيا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والوساطة في تنظيم الهجرة السرية، مع الإقامة الغير المشروعة بالتراب الوطني.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها إفريقيان إلى المصالح الأمنية بالمنطقة، أنهما تعرضا للنصب والاحتيال من قبل الموقوف الذي تسلم منهما مبالغ مالية بالعملة الصعبة مقابل التوسط لهما لدى شخص من أجل تهجيرهما سرا إلى الضفة الأخرى. وتم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، وما زالت الأبحاث مستمرة قصد إيقاف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته.

المحجوب الأنصاري (الداخلة)

إحباط محاولة تهريب طفل إلى مليلية

أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، تمكنت من إيقاف امرأتين من جنسية مغربية، حاولتا تهريب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى مدينة مليلية السليبة عبر معبر بني أنصار بإقليم الناظور. واضافت المصادر ذاتها أن المعنيتين بالأمر تبلغان من العمر 28 و46 عاما، وأن إحداهما كانت تعتزم تهريب الطفل سالف الذكر إلى مليلية، مدعية أنه ابنها، حيث أدلت لعناصر الشرطة الوطنية الإسبانية العاملة بالمعبر الحدودي بجواز سفر لشخص آخر ودفتر عائلي، إلا أنه بعد التدقيق في الوثيقتين سالفتي الذكر وصورة الطفل، تبين للشرطة أن الصورة غير مطابقة لوجه الطفل. وحسب المصدر نفسه فقد كان الطفل وقتها نائما، مرجحا أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة تناولها تجنبا للشكوك أولصراخ قد يطلقه بالمعبر الحدودي. وتشتبه الشرطة في أن الطفل من أصل سوري، حيث بعد محاولة الحديث معه، نطق بعبارات عربية منطوقة باللهجة السورية، فيما لم يتفاعل بعد الحديث معه بالأمازيغية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)