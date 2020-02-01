سقوط عصابة هاجمت حافلة بالبيضاء

علمت “الصباح” أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، تمكنت في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأربعاء)، من إيقاف عصابة اجرامية خطيرة مكونة من ثلاثة أفراد قامت بمهاجمة وسرقة ركاب حافلة تابعة للنقل الحضري، تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال “لاكريموجين” بالبيضاء. وأضافت المصادر أن العناصر الأمنية حددت هوية أفراد العصابة الذين هاجموا الحافلة بعد توصلها بمعلومات بوجودهم بمحطة أولاد زيان. وزادت المصادر أن العناصر الأمنية حصلت على رقم هاتف أحد أفراد العصابة ، إذ توجهت فرقة أمنية من المصلحة الولائية للجديدة بعد اشعار النيابة العامة المختصة معززة بعناصر من الشرطة القضائية للجديدة وظلت مرابطة بمحطة المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن زعيم العصابة بعد أن شرع في استخدام هاتفه تم تحديد موقعه بسهولة رفقة شركائه ، ما سهل المأمورية على العناصر الأمنية وبمساعدة من السلطة المحلية بالملحقة الادارية الثانية، تم التعرف على المنزل الذي يوجد به أفراد العصابة الثلاثة، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا من أول أمس (الأربعاء)، تمت مداهمة منزل قرب شارع باستور بحي “المرس” بالجديدة وفي تدخل ناجح قاده 15 عنصرا من عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء.

أحمد سكاب (الجديدة)