أربع سنوات لرئيس جماعة

أدانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، رئيس جماعة سابقا بأزيلال، بأربع سنوات حبسا، الثلاثاء الماضي، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، بتهمتي التزوير وتبديد أموال عمومية، بعد حوالي سنة من اعتقاله، وإيداعه سجن عكاشة، رفقة مقاولين، بعد الاشتباه في تورطهم في أفعال جرمية يعاقب عليها القانون.

وتحركت عناصر من الفرقة الوطنية بالبيضاء، في فبراير الماضي، ضد رئيس جماعة تنانت، والبرلماني السابق، على خلفية شكاية وضعها أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتنانت، يتهمون فيها الرئيس بتجاوزات مالية، وتزوير محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.

وسبق للأعضاء أنفسهم، الذين كانوا سببا في اعتقال الرئيس السابق، التقدم بالشكاية ذاتها، إلى عامل إقليم أزيلال، غير أنه لم يتفاعل بشكل سريع مع الموضوع، ما أدى إلى تدخل الفرقة الوطنية بالبيضاء، واعتقال المعني وإحالته على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعه في السجن رفقة مقاولين، مع منح آخرين السراح المؤقت. وتقول شكاية الأعضاء الجماعيين، إلى عامل إقليم أزيلال، التي طلبوا فيها التدخل، لوقف التجاوزات المالية والإدارية للرئيس المدان، “نطالبكم بالتدخل الفوري في شأن ما يقوم به رئيس جماعة تنانت، من خروقات تطول جميع مستويات التسيير للجماعة إداريا وماليا”.

عصام الناصيري