أخبار الصباح

> عفو

أصدر الملك عفوا استثنائيا لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة الأجانب، في إطار نهج جلالته الإنساني ومراعاة لظروف المرضى منهم والمسنين، وتحفيزا من الملك لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة، وانخرطوا بشكل إيجابي في البرامج التأهيلية والإدماجية.

(ص. ب)

> صيد

استنكر فاعلون في قطاع الصيد التقليدي ما أسموه “الفضائح والجرائم، التي تقع بنقطة الصيد “لاساركا”، قرب الداخلة”. وقال مهنيون إن “الدولة باتت عاجزة عن حماية الأفراد والممتلكات، بعد تنامي السرقات، واستعمال قوارب غير قانونية في الصيد والهجرة السرية، والابتزاز والمضايقات التي يتعرض لها ملاك القوارب وتجار السمك على مدار الساعة”. وأشار المتضررون إلى أن ما يقع في بعض نقاط الصيد بالجنوب “يمس هيبة الدولة ويؤثر سلبا على القطاع”.

(ي. ق)

> أمن

مازالت المديرية العامة للأمن الوطني تتلكأ في تعيين مسؤول عن التواصل بولاية أمن القنيطرة، بعد حصول المسؤول السابق، إدريس مماح، على التقاعد قبل سنة، والذي أدار المهمة طيلة سنوات بكفاءة وحياد وتجرد. وسبق لولاية الأمن أن طلبت من مديرية الموارد البشرية موظفا للتواصل مع الإعلام والجمعيات بالغرب، لكن دون جدوى.

(ع. ل)

> استقالة

وصلت حرب المواقع المشتعلة في وزارة المصطفى الرميد حد إعلان إبراهيم العطوي استقالته من رئاسة النقابة المستقلة لموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتقديمها إلى الوزير، عوض المكتب التنفيذي، احتجاجا على تدخلات الكاتب العام، الذي استقدم جيشا من الملحقين المنقولين من إدارة السجون والداخلية. وعلمت “الصباح”، من مصادر نقابية، أن الكاتب العام المذكور ينفذ خطة لضبط الوزارة، وتفصيلها على مقاسه.

(ي. ق)

> استنفار

تسببت عصابة للسرقة من داخل السيارات في حالة استنفار أمني كبير بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، بعد أن ظلت تستهدف يوميا عدة سيارات بأحياء مختلفة. وتمكنت الشرطة من اعتقال أفرادها الثلاثة، الثلاثاء الماضي، بعد الاستعانة بمخبرين ونتائج الخبرة على البصمات، إذ تبين أن زعيمها جانح مشهور بالمنطقة يحمل لقب “ولد الشفار”، يتحدر من “كريان الرحامنة”، لتتم إحالتهم على الوكيل العام للملك، بجناية تكوين عصابة إجرامية.

(م. ل)

> إهمال

انتقد عدد من سكان قصبة الأمين 1 و2 بليساسفة بالبيضاء، موقف القائمين على مسؤولي ملحقة ليساسفة، التابعة لمقاطعة الحي الحسني، بخصوص تحرير الملك العمومي. فرغم الحملات التي شنها الأشخاص أنفسهم بعدد من المناطق بليساسفة، إلا أنهم يواصلون سياسة الآذان الصماء و”عين ميكا” في ما يتعلق بقصبة الأمين 1 و2. وكشف عدد من السكان أن السلطات والشرطة الإدارية لم تكلف نفسها القيام بواجبها على أكمل وجه، بتحرير واجهات الإقامات السكنية والأرصفة التي تستغلها المقاهي والمحلات التجارية، وكذا الطريق العام الذي تحول إلى سوق عشوائي دائم.

(م. ب)

> صحة

يقوم وفد من وزارة الصحة، برئاسة الكاتب العام، وعضوية عدد من مديري الإدارة المركزية، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، ومديرين جهويين، بزيارة إلى فرنسا وبلجيكا. وتهدف الزيارة الدراسية التي يمولها الاتحاد الأوربي، إلى إطلاع المسؤولين المغاربة على التجربة الأوربية في مجال النظام الاستشفائي والإدارة المستقلة المستشفيات والحكامة، والتعرف على السياسة الصحية للاتحاد الأوربي في المغرب الكبير.

(ب. ب)

> القنيطرة

فككت الشرطة القضائية بالقنيطرة، أخيرا، عصابة سطت على محتويات 50 سيارة بواسطة الكسر بأحياء الساكنية والعلامة والربيع ووسط المدينة. وأوضح مصدر مطلع أن تنسيقا بين فرقة الاستعلام الجنائي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أطاح بالمتهمين. وحجزت فرقة التدخل مسروقات عبارة عن هواتف وآلات تسجيل ونظارات طبية وأغراض أخرى، واستدعت الضحايا الذين أحضروا معهم فواتير إصلاح عرباتهم.

(ع. ل)