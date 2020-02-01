اعتقال بحارة متهمين بتهريب مخدرات

أحال وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، صباح الاثنين الماضي، ثلاثة أشخاص، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق بعد متابعتهم بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، كما التمست النيابة العامة إيداعهم السجن.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن قاضي التحقيق أمر إيداع المتهمين الثلاثة، السجن المحلي بالمدينة، بعدما استمع إليهم، مساء اليوم نفسه، في إطار التحقيق الابتدائي، على خلفية قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

ويتعلق الأمر(ع.و) مالك قارب للصيد التقليدي، البالغ من العمر 51 سنة، و(ع.ص.إ)، و(ع.و.م)، البالغين من العمر 30 و35 سنة، يعملان على ظهر مركب الصيد المحجوز.

وسيشرع قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، للاستماع إليهم في إطار أولى جلسات التحقيق التفصيلي بشأن التهم الموجهة إليهم، ابتداء من الأربعاء 5 فبراير المقبل.

وتعود فصول القضية، إلى ليلة الجمعة الماضي، حين أخبرت محطة الرصد بالرادار”كابونيغرو” التابعة للبحرية الملكية والمكلفة بمراقبة السواحل المغربية، دورية متنقلة، كانت تقوم بعملية تمشيطية روتينية، أنها رصدت زورقا سريعا بعرض البحر، في حوالي الساعة التاسعة، وهو يقترن بقارب تقليدي، على متنه شخصان، قبالة شاطئ ريستينكا.

وتدخلت الدورية التابعة للبحرية الملكية لمحاصرة وإيقاف القارب النفاث الذي يرجح أنه تسلم كمية من المخدرات، ليتمكن ربان الزورق من الفرار في اتجاه المياه الدولية، بسبب قوة المحركات المزود بها، فيما توجه قارب الصيد التقليدي الذي كان على متنه شخصين نحو اليابسة، ليتم إيقافهما من طرف الطراد التابع للبحرية الملكية، واقتيادهما إلى ميناء المضيق، وتسليمهما إلى المركز البحري للدرك الملكي، وحجز قارب الصيد التقليدي.

وباشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثا وتحريات حول هذه القضية لجمع معلومات حول بعض الأشخاص المعروفين في هذه المنطقة بنشاطهم في التهريب الدولي للمخدرات. وقادت الأبحاث والتحريات إلى إيقاف متهم ثالث ويتعلق الأمر بمالك القارب المحجوز.

يوسف الجوهري (تطوان)

محاكمة متهم بالقتل العمد

قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه متهم، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة إلى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وورد في محضر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، أنها توصلت بخبر يفيد العثور على شخص مصاب بتراب دوار أولاد ساعد الواقع بمدخل شرق الجديدة.

وانتقلت فرقة دركية إلى مكان الحادث، وعلمت أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، لكنه توفي هناك. واستمعت الضابطة ذاتها لبعض سكان الدوار نفسه، فصرح أحدهم أنه شاهد، أثناء عودته من عمله في حدود الساعة التاسعة ليلا، المتهم رفقة فتاة ومعهما الضحية. وأضاف أنه لم يكلمهم وعلم في اليوم الموالي بوفاة الهالك. وتم إيقاف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. ونفى أثناء استنطاقه، أي علاقة له بالضحية، بل زعم أنه لا يعرفه. وصرح أنه ليلة الحادث عاد من عمله مبكرا ودخل بيته ولم يغادره إلا في اليوم الموالي. وواجهته الضابطة القضائية بتصريحات الشاهد، فظل متمسكا بتصريحاته.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

حملات للحد من انتشار المخدرات ببني ملال

أغلقت السلطات المحلية ببني ملال الأسبوع الماضي، بناء على مجموعة من الشكايات الموجهة من قبل السكان وهيآت المجتمع المدني، خمسة مقاه للشيشة وحجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في تدخينها، بعدما صارت موضة يتباهى بها شباب اليوم، كما حررت محاضر لمتابعة أرباب المقاهي، الذين خالفوا القوانين المنظمة.

وداهمت عناصر أمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، عددا من المقاهي التي انتشرت في أحياء المدينة، بعدما تبين أنها تستقطب فئات من الشباب المتعاطي للشيشا وبعض أنواع المخدرات، وتعريض حياتهم للخطر، بتوفير كميات منها بأثمان مغرية لضمان مزيد من الأرباح. وذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات المعنية، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري حولها، بعد أن تنامت ظاهرة التعاطي للشيشة في صفوف الشباب، وقامت بحملات مكثفة مستهدفة المقاهي التي أصبحت تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية، ما يتسبب في انحرافهم، وانقطاعهم عن الدراسة، والارتماء بين أحضان عصابات توفر لهم المخدرات مجانا، أول الأمر، قبل أن يتحولوا إلى مدمنين، يضطرون بعدها تحت ضغط الحاجة، إلى البحث عن مصادر للتمويل لشرائها.

وأضافت مصادر متطابقة، أن الأرباح التي يجنيها مالكو المقاهي من عائدات الشيشة، ساهمت في انتشار مقاهي وسط أحياء سكنية آهلة بالسكان وبعض المؤسسات التعليمية، التي أصبحت تلميذاتها تتعرضن للتحرش الجنسي، فضلا عن أن أبناء وسكان الأحياء المتضررة يسقطون ضحايا الإدمان، وتنتشر في صفوفهم مختلف مظاهر الانحراف الأخلاقي.

سعيد فالق (بني ملال)

محاكمة المجند “الكازاوي”

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الثلاثاء الماضي، فتح صفحات الملف عدد 19/2094، إلى 11 فبراير المقبل. وهو الملف الذي يتابع فيه مجند في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف ضدهم، ومسك واستهلاك المخدرات، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع.

وذكرت مصادر “الصباح” أن القضية انفجرت عندما أشعر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالحاجب هاتفيا من قبل مساعد ضابط الأمن العسكري، التابع لمركز التجنيد والتكوين العسكري بالحاجب، بإحداث أحد المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، التي انطلقت في فاتح شتنبر الماضي، فوضى عارمة داخل الثكنة. ويتعلق الأمر بالمسمى (ي.ج)، من مواليد 1997، الذي التحق بمركز التجنيد ببوابة الأطلس في 28 غشت الماضي، قادما إليه من القاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، بعدما اختار طواعية التسجيل والانخراط في الخدمة العسكرية.

وأوضحت المصادر ذاتهان أن المجند لم يتقبل استفساره من قبل الضابط المكلف بالأمن، في شخص النقيب (م.ش)، عن سبب غيابه ومغادرته لمركز التدريب، لأزيد من 38 ساعة، بدون الحصول على إذن أو رخصة من قبل رؤسائه، الأمر الذي يعد مخالفة للضوابط العسكرية، ساعتها شرع في إمطاره بوابل من عبارات السب والشتم، ليعمد في مرحلة موالية إلى إشهار سلاح أبيض، عبارة عن سكين متوسطة الحجم، في وجهه، محاولا الاعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطتها، ما استدعى تدخل عناصر فرقة المداومة، التي تمكنت من شل حركته والسيطرة عليه، رغم المقاومة العنيفة، التي أبداها في مواجهتها، وحالة الهيجان الشديد، التي كان عليها، ما تسبب في إصابته بخدوش سطحية طفيفة في جبينه وأذنه اليسرى.

خليل المنوني (مكناس)

حرب بمفوضية الشرطة بمديونة

شهد مقر مفوضية الشرطة بمديونة، فوضى عارمة ليلة السبت الماضي، بطلها “مقرقب” طارد خصمه إلى داخل مقر الأمن وواصل الاعتداء عليه، قبل أن يعرض شرطيا لاعتداء جسدي بعدما حاول شل حركته.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن جهات حاولت طي الملف بدفع الشرطي إلى التنازل عن متابعة المتهم، لكن تمسك بقراره، إذ استغل تقديم المتهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الاثنين الماضي، وصرح له أنه ضحية اعتداء من قبل المتهم وتمسك بمتابعته.

ودخل المتهم في عراك مع غريمه وهما تحت تأثير الأقراص المهلوسة، داخل مقهى شعبية بالمدينة، ومالت كفة العراك لخصمه، ما دفع المتهم إلى مغادرة المكان، قبل أن يظهر رفقة شقيقه، فاعتديا على الضحية بطريقة بشعة متسببين له في جروح خطيرة، ما اضطره إلى الفرار صوب مقر مفوضية الأمن طلبا في الحماية.

ولحق المتهم وشقيقه بخصمهما داخل مقر مفوضية الشرطة، ودخل في عراك جديد معه، فتدخلت عناصر الأمن لفض النزاع وهو ما لم يرق المتهم، الذي هاجم الشرطي بشكل مفاجئ معرضا إياه للضرب واللكم، وبعد جهد، تمت السيطرة على المتهم وشل حركته.

وأصيب الشرطي برضوض نتيجة الاعتداء، وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، مع الاستماع إلى إفادة غريمه، قبل إحالتهما عليها.

وحاولت جهات التدخل لطي الملف، وإقناع الشرطي بالتنازل لفائدة المتهم، ووصل الأمر إلى ممارسة ضغوط عليه، لكن بعد تعميق البحث معه وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، صرح الشرطي أثناء التقديم أن المتهم اعتدى عليه جسديا خلال مزاولة مهامه، وتمسك بمتابعته قضائيا، ليأمر وكيل الملك بإيداع المتهم سجن عكاشة، بعد متابعته بالضرب والجرح في حق موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه.

مصطفى لطفي

إصابة 21 شخصا في حادثة بالعرائش

أسفرت حادثة سير خطيرة، وقعت في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي بالطريق الرئيسة الرابطة بين القصر الكبير والعرائش، عن إصابة 21 شخصا، 6 منهم أصيبوا بكسور وجروح وصفت بـ “الخطيرة”، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش لتلقي العلاجات اللازمة.

وحسب مصدر دركي، فإن الحادث وقع بالقرب من دوار “برغا” التابع لجماعة العوامرة (حوالي 15 كيلومترا شرق العرائش)، ونتج عن اصطدام قوي بين حافلة للنقل المزدوج وسيارة أجرة من الحجم الكبير كانت تسير في الاتجاه المعاكس، إلا أن الألطاف الإلهية حفظت كل الركاب من موت محقق، فيما لحقت بالسيارتين خسائر مادية جسيمة.

وتفيد التحريات الأولية، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي، التي التحقت بمكان الحادث فور وقوعه، أن سائق سيارة الأجرة فقد سيطرته على المقود بشكل مفاجئ، قبل أن يصطدم بحافلة للنقل المزدوج، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم طفل تدهورت صحته وتم نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.

وينتظر أن يأمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث، وإعداد تقرير مفصل، من أجل تحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ المتعين بخصوص هذه الواقعة الخطيرة.

المختار الرمشي (طنجة)

10سنوات لسارق عيادات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 31 سنة من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة وحيازة واستهلاك المخدرات، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة، وأحالت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، في حالة اعتقال بعدما قام بعدة سرقات همت عيادتين طبيتين ومحلا للحلاقة وسط الجديدة.

وعلمت “الصباح” أن العناصر الأمنية تمكنت من إيقافه، أخيرا، والملقب ب “ولد الزموري” بعد تحديد هويته بعد رفعها للبصمات واستغلال ومطابقة عينات الحمض النووي المرفوعة من آثار الأمكنة، التي تعرضت للسرقة. وأضافت المصادر، أن الكاميرات المثبتة سهلت مأمورية المحققين في تحديد وتشخيص هوية الفاعل المتحدر من أزمور، وتوصلت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة بشكايات متعلقة بسرقة عيادتين طبيتين، إضافة إلى سرقة محل حلاق قرب درب البركاوي بوسط المدينة، حيث استولى من خلاله السارق على مبلغ مالي. وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها، ما جعلها تنتقل لأزمور عدة مرات لإيقاف السارق، الذي اختفى عن الأنظار بعد اقترافه لعمليات السرقة. وزادت المصادر أن الأمنيين تمكنوا أخيرا، من تحديد مكان اختبائه بدرب لاحونة قرب مركز تكوين الأساتذة بالجديدة، قبل أن تتم مباغتته وإيقافه.

أحمد سكاب (الجديدة)