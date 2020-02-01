النصب على شركات في ثلاثة ملايير

تركي ومغربي أسسا شركة وأبرما صفقات بشيكات دون رصيد واختفيا عن الأنظار

عملية نصب تحاكي ما قام به “نصاب” القريعة بالبيضاء، وقعت ضحيتها عدة شركات بكل من فاس ومكناس والبيضاء، من قبل شركة في ملكية تركي ومغربي، إذ عقدا معهـا صفقات لاستلام سلع متنوعة بقيمة ثلاثة ملايير، وأثناء حلول آجال الأداء اختفيا عن الأنظار واتضح أن شيكاتهما دون مؤونة.

وأصدرت الشرطة القضائية لفاس مذكرة بحث في حق مسيري الشركتين المغربي والتركي، بعد أن اختفيا عن الأنظار، ومازالت تتقاطر شكايات شركات وقعت ضحية نصب على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث يوجد المقر الاجتماعي للشركة المذكورة.

وكشفت مصادر “الصباح” أنه بعد الاطلاع على وثائق الشركة وسجلها التجاري بالمحكمة التجارية بفاس، تبين أن نشاطها غير محدد، إذ مرة تدعي أنها متخصصة في أنشطة الزراعة ومرة ثانية في نقل السلع، ومرة أخرى أن اختصاصها أنشطة تجارية مختلفة، ما سهل على مسييرها عقد صفقات مع عدة شركات تعمل في جميع القطاعات الإنتاجية، والنصب عليها.

ومن بين ضحايا شركة النصب مطاحن بمكناس، وشركات بفاس والبيضاء في قطاعات متنوعة، عقدت صفقات مع مسيريها بملايين الدراهم لتزويدها بسلع متنوعة، من بينها حبوب وأثواب وغيرها، وتسلمت شيكات تحمل توقيع مسيريها معا، قبل أن تظهر شيكات أخرى عادت بملاحظة دون مؤونة تسلمتها شركات أخرى وتحمل التوقيع الشخصي لمسيريها

وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهما، تصرفا في السلع التي توصلا بها من الشركات المتعاقد معها، بإعادة ترويجها بأسواق البيضاء وفاس، وبدل وضع الأرباح في الحساب البنكي للشركة، احتفظا بها لنفسيهما، ورغم المحاولات الودية من قبل الشركات المتضررة لإقناعهما بتسديد ما بذمتهما، كان التسويف ردهما، قبل أن يختفيا عن الأنظار في ظروف غامضة.

وأمام هاذ المستجد، سارعت الشركات إلى تقديم العشرات من الشيكات إلى البنك، إلا أنها كانت دون مؤونة، وقتها أدرك مسيروها أنهم وقعوا ضحية نصب، وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة.

وتسارع الشرطة القضائية الزمن لاعتقال مسيري الشركة، خصوصا أن أنباء تروج مفادها أن التركي لم يغادر المغرب بعد صدور مذكرة بحث في حقه، كما تسارع الشرطة الزمن لمعرفة مصير الملايير التي حصل عليها المشتبه فيهما بعد النصب على الشركات، لقطع الشك باليقين حول أخبار راجت أن جزءا منها هرب إلى الخارج، أو استغل في عمليات تبيض أموال.

مصطفى لطفي