خيانة الأمانة تجر محاميا للتحقيق

سحب 10 ملايين من صندوق المحكمة رغم الحكم له نهائيا بأتعابه

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، بالتحقيق مع محام، في شأن اتهامات وجهت إليه في خيانة الأمانة، بعدما استحوذ على 10 ملايين لموكله سحبها من صندوق المحكمة الابتدائية بسلا، ورفض تسوية الملف.

وأوضح مصدر موثوق أن الوكيل العام للملك بعد اطلاعه على الملف، وعقد جلسة مع المشتكي (ل.ع)، أحال نسخة منه على نقيب الهيأة، كما كلف نائبته بإحالة مسطرة أخرى على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية، لاتخاذ الجانب الزجري في حق المشتبه فيه، وإحالة الشكاية الصادرة ضده على الضابطة القضائية.

واستنادا إلى المصدر نفسه اتهمت الوثائق الموجودة بين يدي النيابة العامة المحامي بسحبه المبلغ المالي، رغم لجوء المشتكي إلى المحكمة في وقت سابق لتحديد الأتعاب التي حددت حسب حكم نهائي في مبلع مليون سنتيم ونصف المليون، لكن المحامي سحب مبلغ عشرة الملايين، وأوهم المشتبه فيه حسب قرار الدعوى 13/3109/2020، المؤرخة بتاريخ 27 يناير الجاري، المحكمة بأنه أودع ما عليه من دين بصندوق المحامين ضمن حيثيات القرار، فيما أقر المشتكي وهو مهاجر بالديار الفرنسية أنه استولى على ماله ولم يضع المبلغ بالصندوق مستغلا وجوده بالمهجر.

ووجهت نائبة الوكيل العام للملك، القضية إلى وكيل الملك للتحقيق مع المحامي في الجانب الزجري بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، كما تضمنت الدعوى شبهة أخرى تتعلق بإهانة السلطات القضائية “وذلك باقترافه الكذب أمام النيابة العامة وهيأة الحكم على أنه أودع مبالغ موكله بصندوق هيأة المحامين”. وأدلى المشتكي بعد جلسة اجتماعه بالنيابة العامة بأحكام نهائية حول أتعاب المحامي المحددة في مبلغ 15 ألف درهم، كما أدلى بمرفقات عبارة عن شهادة كتابة الضبط لوضع المبلغ، وصور من وصولات صندوق المحكمة الابتدائية ونسخ من قرارات استنئافية لتحديد الأتعاب، وهو ما دفع بالوكيل العام للملك بالتفاعل مع شكاية المهاجر، وكلف نائبته بإحالة المحامي على المحكمة الابتدائية للتحقيق معه في الجانب الزجري، بعدما استأنف الوكيل قرار تحديد الأتعاب وأيدته غرفة المشورة، كما راسل نقيب هيأة المحامين لإحاطته بالأمر، واتخاذ المتعين من جديد في حق المحامي.

والمثير في الأمر أن دفاع المحامي المشتبه فيه، أكد أن المشتكي تسلم أمواله، لكنه وضع مجموعة من الوثائق أمام الوكيل العام، أكد فيها أنه بالرغم من صدور قرارات تحديد الأتعاب والتردد على مكتب النقيب، إلا أنه لم يتسلم حقوقه، مشيرا إلى أنه مستعد للإدلاء بأي وثيقة يطلبها وكيل الملك أو جهاز الضابطة القضائية.

عبدالحليم لعريبي