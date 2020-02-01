الجواهري: البرلمان يعرقل إصلاحات بنشعبون

قال إن البنوك تضيع في 7 آلاف مليار ونفى تضارب أرقامه مع لحليمي

دق عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ناقوس الخطر، حول ارتفاع نسبة الديون المتعثرة التي لا تسترجعها البنوك، والتي تزايدت بأكثر من الضعف، خلال عشر سنوات الأخيرة، لتتجاوز 70 مليار درهم في 2019، مؤكدا أن عملية تحصيل الديون البنكية تواجه مجموعة من الصعوبات، لأن القضاء لا يساعد على استردادها، لتعقد المساطر.

وأكد الجواهري، في ندوة بمجلسي البرلمان، حول التمويل البنكي، أول أمس (الأربعاء)، أن هذه الديون تمثل 7.7 في المائة من مجموع القروض، ما يعادل 10 في المائة لدى المقاولات، و8 لدى الأسر، مضيفا أن نسبة الديون المتعثرة بلغت أكثر من 20 في المائة في قطاعات النسيج والسياحة ومواد البناء، مضيفا أن هذه الديون استدعت من بنك المغرب تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم، إذ تدرس البنوك، تحت إشرافه، عملية تقليص محفظة الديون المتعثرة، سيما من خلال مسطرة التسنيد.

واتهم والي بنك المغرب البرلمانيين بعرقلة إصلاحات محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة، مؤكدا أنه لا يتدخل في عمل السلطة التشريعية، لكن لديه انتقادات في هذا الشأن.

وأحدث الجواهري، كعادته، ضجة وسط البرلمان، لصراحته المعهودة، وتصدى له النائب عدي بوعرفة، من الأصالة والمعاصرة، الذي أكد أن التعميم غير صائب، لأن المعارضة تسهل تمرير مشاريع القوانين، فيما الأغلبية التي تعيش تصدعا داخليا تحول دون المصادقة عليها في الوقت المناسب، فرد والي بنك المغرب أن “في هذه الأمور، تختفي الأغلبية والمعارضة، ويرتفع الحس الوطني، وبدون ذلك، لن يتحقق أي شيء”.

وامتعض المسؤول المالي أيضا من الانتقادات والجدال الذي يصاحب عادة تزامن إصدار تقارير بنك المغرب، ونشرة المندوبية السامية للتخطيط، حول المؤشرات المالية من معدل النمو، جراء تفاوت المعطيات، وقال “هناك من يفتح فمه، ويتحدث عن تضارب الأرقام، وانعدام الثقة بين مؤسسات الدولة، والواقع أنه ليس هناك أي تناقض”، موضحا أن التفاوت في التوقعات بين المؤسسات لا يستدعي كل هذا السجال، لأنه لا يتعدى صفر فاصلة صفر واحد، وهذا موجود في أمريكا وأوربا.

ورد والي بنك المغرب على انتقادات الفرق البرلمانية حول تعقد التمويل البنكي، فقال إن القروض الموزعة من قبل مؤسسات الائتمان في 2019 بلغت 968 مليار درهم، أي 88 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصل النسبة إلى 82 في المائة. وبخصوص تمويل المقاولات، قال إن نسبة 88 في المائة من التمويل تتم من قبل القطاع البنكي، و12 في المائة من سوق السندات.

واحتج برلمانيون على ارتفاع فوائد البنوك التي تصل إلى 14 في المائة، ما جعل أغلب الصناعيين يغيرون أنشطتهم نحو المضاربة العقارية، فضاع التصنيع.

أحمد الأرقام