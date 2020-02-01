عجزت كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية لحث المغاربة على أداء تعاملاتهم بوسائل الأداء البديلة، عوض الأوراق البنكية (الكاش)، إذ تقرر اعتماد إلزامية التصريح والأداء الإلكتروني في مجال الضرائب، وفرضت الحكومة رسما على الأداءات “بالكاش”، لتقليص حجم التعاملات نقدا.

لكن حجم التعاملات “بالكاش” ارتفع بشكل ملحوظ، بشهادة البنك المركزي، إذ ازداد حجم الأداء نقدا بـ 17 مليار درهم، في السنة الماضية، مقارنة بسابقتها، ليصل في المجمل إلى 264 مليارا و488 مليون درهم. ويطرح هذا الواقع، الذي أصبح يمثل مصدر قلق للسلطات، عددا من التساؤلات.

هناك مجموعة من الأسباب تجعل المغاربة يتمسكون بـ”الكاش”، منها فقدان الثقة في المؤسسات، خاصة بعد موجة الحجوزات على الحسابات البنكية، كما أن استعمال وسائل الأداء البديلة مكلف، ما يحد من استعمالها، إضافة إلى الشفافية التي يتطلبها استعمال مثل هذه الوسائل، وأخيرا الشعور بالأمان عند الاحتفاظ “بالكاش” خارج القنوات الرسمية.

عبد الواحد كنفاوي