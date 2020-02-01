وكالة جماعة البيضاء “العقارية”!!

الدراسة والمصادقة على 30 ملفا لبيع قطع أرضية واقتناء أخرى والمبادلة والرهن في دورة فبراير

ستطلب من أعضاء مجلس مدينة البيضاء، الأربعاء المقبل، المصادقة على 27 ملفا عقاريا، مدرجا في قطاع التعمير والممتلكات، تهم بيع واقتناء ومبادلة ورهن عشرات الهكتارات من البقع الأرضية في مختلف مقاطعات المدينة.

وأغرق المكتب المسير جدول أعمال دورة فبراير بـ70 نقطة، استحوذت فيها ملفات العقار والأراضي والبيوعات ولجان التقويم على أكثر من الثلث، ما انتبه إليه مستشارون في اللجان الوظيفية الذين اتهموا مسيري الجماعة بتحويلها إلى وكالة عقارية متخصصة في البيع والشراء والمبادلات والرهن.

فابتداء من النقطة الخامسة من جدول الأعمال، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، إلى النقطة 32، سيضطر المنتخبون إلى الاستماع إلى تبريرات العمدة بإجراء عدد من العمليات العقارية في الفترات اللاحقة من أجل تنفيذ مشاريع، أو تسهيل ملفات عالقة، أو الحسم في أخرى تحت إلحاح رؤساء مقاطعات أو سلطات أخرى، يلزمها القانون التنظيمي للجماعات المحلية بالمرور، وجوبا، من دورات المجلس قصد الدراسة والمصادقة.

ومن المقرر أن يعطي المجلس، في هذا الصدد، الموافقة على اقتناء قطعة أرضية مقتطعة من الرسوم العقارية عدد 62386/س و11784/د2 و15426/س ومساحتها 13527 مترا مربعا تابعة للملك الخاص للدولة ووضعها رهن إشارة مقاطعة مولاي رشيد لإنشاء تجهيزات رياضية منصوص عليها في تصميم التهيئة.

ويصادق مجلس المدينة أيضا على إجراء مبادلة دون مدرك بين الجماعة الحضرية وملاك العقارات المشمولة بعملية استكمال توسعة الجزء المتبقي من شارع القدس بعين الشق، مع الموافقة على القيمة العقارية.

ومن بين الملفات العقارية التي ستعرض على المصادقة، ملف يتعلق ببريد المغرب الذي سيتخلى بموجبه عن قطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري عدد 122.268/12 الموجود بشارع الجولان، مقابل تخلي الجماعة لمؤسسة البنك عن جزء من عقار موجود بملتقى الشارع نفسه وشارع محمد زيان بسيدي عثمان.

ويصادق المجلس الجماعي أيضا على القيمة العقارية المحددة من قبل اللجنة الإدارية لتقييم وتسوية وضعية الأوعية العقارية الخاصة بالوحدات الصناعية بشارع الحزام الكبير بالصخور السوداء والمحددة قيمتها في 6 آلاف درهم للمتر مربع.

وتعرض على دورة فبراير، التي ستعقد في جولتين، ملفات أخرى تتعلق بتسوية عقارات بسيدي بليوط والصخور السوداء ومقاطعة سباتة، حيث ستلبي الجماعة الحضرية طلبا سابقا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص أرض من الملك الجماعي لبناء مسجد، والأمر نفسه بمقاطعة مرس السلطان، إذ يطلب المصادقة لوضع عقار لبناء مسجد.

وتلغي الدورة أيضا عددا من الاتفاقات السابقة التي صادق عليها المجلس، مثل إعادة النظر في تفويت قطعة أرضية إلى مواطنة بمقاطعة الصخور السوداء، وهي القطعة التي تصل إلى 986 مترا مربعا، ذات الرسم العقاري 8795/س.

يوسف الساكت