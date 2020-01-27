حجز 460 لترا من “الماحيا” بابن سليمان

حجزت مصالح الدرك الملكي، بمركز مليلة، التابعة لسرية درك ابن سليمان، بدوار العويات بجماعة مليلة بإقليم ابن سليمان، أخيرا، 460 لترا من مسكر الماحيا “ماء الحياة” كانت معدة للترويج، بالإضافة إلى معدات تستعمل في صناعته‫، كما تم حجز سيارة من نوع (مرسيديس 240).‬

وذكرت مصادر لـ”الصباح‫” أن عناصر الدرك الملكي توجهت مباشرة صوب المسكن المذكور، بعد تلقيها إخبارية تفيد وجود مسكن عبارة عن مصنع لتقطير مسكر ماء الحياة، باستعمال الشعير والتين (الشريحة)، أنه يحتوي على كمية مهمة من مسكر الحياة ومعدات تحضير‫.‬ ‬‬واستغلالا لمعلومات الإخبارية قامت المصالح الدركية باقتحام المنزل بناء على تعليمات النيابة العامة، وهي العملية التي أسفرت عن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 35 سنة، كما حجزت لدية معدات متخصصة في صناعة “الماحيا” عبارة على عدد من طناجر الضغط وقنينات الغاز وبراميل بلاستيكية. كما حجزت كمية من مسكر “الماحيا” الخام، بلغت كميتها 220 لترا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك، قامت خلال اليوم نفسه، ومن خلال سد قضائي نصبته المصالح الدركية ليلا على الطريق الوطنية 3336، الرابطة بين مديونة وبئر قطارة عبر تراب جماعة مليلة، من توقيف سيارة من نوع (مرسيديس 240). ولاذ سائقها بالفرار نحو أراض فلاحية، مستغلا جنح الظلام، على الرغم من قيام الدرك بمطاردة له لم تسعف في القبض عليه.

ك . ش (ابن سليمان)