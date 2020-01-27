السطو على تعويضات العمران بفاس

يشرع قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس، قريبا، في التحقيق تفصيليا مع 6 متهمين بالتزوير للاستيلاء على تعويضات مؤسسة العمران عن أراض استغلتها بدوار أولاد معرف بجماعة عين الشقف بمولاي يعقوب، بعدما استمع إليهم إعداديا ومتعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات متفاوتة، بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام.

وأدى المتهمون وبينهم نائبان لأراضي الجماعة السلالية بالدوار وامرأة، كفالات مالية مختلفة تراوحت بين 10 آلاف درهم و3 ملايين سنتيم وبلغت في مجموعها 9,5 ملايين سنتيم، أدوها في صندوق المحكمة في الآجال القانونية المحددة من طرف القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي فجر إثر تعليمات مباشرة من النيابة العامة.ويحقق في الملف نفسه مع نائب للأراضي السلالية متابع في ملف آخر ومعتقل بسجن بوركايز لإصداره شيكا بدون مؤونة وقت التقديم للوفاء فاقت قيمته 60 مليون سنتيم، بناء على شكاية من حائزه إلى النيابة العامة المختصة، قبل أن يجد نفسه متهما في الملف الجديد بعد ذكر اسمه في الأبحاث التي جرت في موضوع الاستيلاء على تعويضات مؤسسة العمران.

وتفجر الملف بعد احتجاجات عارمة لسكان دوار أولاد معرف، الذين تضرروا بأشكال مختلفة من تلك التعويضات المخصصة لذوي حقوق استغلال أراضي شاسعة من قبيلة السجع، قبل استنجادهم برئاسة النيابة العامة، التي أمرت بالتحقيق في ذلك واستيلاء غرباء على تعويضات دون وجه حق بداعي تملكهم أراضي من تلك التي بنيت عليها تجزئة سكنية.

حميد الأبيض (فاس)